اختيار مواد بروج للبتروكيماويات لمشروع «مترو أنفاق القاهرة الكبرى»

المصدر: وام

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أعلنت شركة بروج بي ال سي ( "بروج" أو "الشركة" ) اليوم عن اختيار موادها من البولي بروبيلين المختلط من قبل استشاري ومقاولي الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد للخط الثالث من مشروع مترو أنفاق القاهرة الكبرى في مصر لتصنيع خطوط أنابيب الصرف الصحي.

ومن خلال هذه الشراكة ستقوم بروج بتزويد الشركة المصرية الألمانية للصناعات الإنشائية (إيجيك) بمادة البولي بروبيلين المختلط لتصنيع أنابيب الصرف الصحي للمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمشروع مترو الأنفاق. واعتمدت الشركة المصرية الألمانية للصناعات الإنشائية (إيجيك) مواد بروج بعد فحصها في مختبرات طرف ألماني ثالث.

وقال خلفان المهيري، النائب الأول للرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتصدير في بروج :“ إنه تم اختيار مواد بروج من البولي بروبيلين المختلط من قبل فريق عمل المشروع، كونها الخيار الأفضل لاستخدامها في الأعمال الإنشائية للمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمشروع مترو أنفاق القاهرة الكبرى بفضل خصائصها المميزة من حيث المتانة والموثوقية المعروفة في الأسواق”.

وأضاف:" نتوقع أن تكون شراكتنا مع ‘إيجيك‘ بداية لعلاقة طويلة الأمد ذات نفع مشترك توفر لبروج المزيد من فرص الأعمال والنمو في الوقت الذي نواصل فيه تلبية احتياجات العملاء المتزايدة لاستدامة شبكات الأنابيب والمساعدة في القضاء على مشكلة التسريب منها وترشيد استهلاكها للطاقة " .

وتتميز الأنابيب المصنوعة من مادة البولي بروبيلين المختلط بمرونتها ومساهمتها في الحد من تسرب المياه، كما تمتاز هذه الأنابيب بجدرانها الداخلية الملساء التي تضمن معدلات تدفق عالية الجاذبية وتقلل مخاطر الانسداد، كما أن قدرتها الممتازة على مقاومة الصدمات تسهّل عملية تركيبها خاصة في فصل الشتاء .

ويعتبر الخط الثالث لمترو الأنفاق أول مسار عرضي يربط الجهة الشرقية بالغربية لمترو القاهرة بطول 41.2 كيلومتر ويضم 34 محطة، ويتم تنفيذ مشروع المترو على أربعة مراحل، تم تنفيذ المراحل الثلاثة الأولى منه وهي الآن تعمل بشكل انسيابي حيث تغطي مسافة حوالي 24 كيلومترا، أما المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى فستمتد على مسافة 17.7 كيلومتر وستضم 15 محطة (8 محطات نفقية و5 محطات علوية ومحطتان سطحيتان).

وفاز مؤخراً مشروع الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة " أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية" خلال حفل أقيم في مقر الجامعة العربية في القاهرة.

يذكر أن حلول بروج المخصصة لتصنيع الأنابيب المستدامة قد تم استخدامها في العديد من المشاريع التطويرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل مشروع محطة بحر البقر لمعالجة المياه الذي يعتبر أكبر محطة لمعالجة المياه في العالم، وكذلك مشروع نقل المياه بين مدينتي الجبيل والرياض في المملكة العربية السعودية الذي يعتبر واحداً من أكبر مشاريع نقل المياه في العالم.

وتعد حلول بروج المستدامة للبنية التحتية المصنوعة في الإمارات مثالية لتصنيع خطوط أنابيب آمنة ومتينة وموثوقة حيث يتم إنتاج هذه الحلول باستخدام تقنيات فريدة ومتقدمة لتصنيع أنابيب قادرة على تحمل فترات تشغيلية طويلة.

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