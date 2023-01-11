«دي بي ورلد» تعزز التعاون مع «ترانسورلد» لتعزيز كفاءة الكوادر العاملة

المصدر: وام

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أطلقت شركة "العالمية للأمن"، إحدى الشركات التابعة لـ "دي بي ورلد"، شراكة استراتيجية مع مجموعة “ترانسورلد” المتخصصة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، لتوسيع عروضها وخدماتها في مجال الأمن وإدارة المرافق وتوفير الحلول المتكاملة لتوظيف القوى العاملة في دولة الإمارات.

وبموجب هذه الشراكة ستتعاون الشركتان لتدريب وتطوير الكفاءات المهنية الماهرة في شبه القارة الهندية، واستقطابهم للعمل في الأسواق الإماراتية؛ ما سيمكن "العالمية للأمن" من تعزيز كوادرها وقوتها العاملة، ورفع قدرتها على التعامل مع المزيد من المشاريع الضخمة في مجال الأمن وحماية الأصول الحيوية لعملائها، مستفيدة من الحضور القوي لمجموعة "ترانسورلد" في شبه القارة الهندية.

وسيتعاون الطرفان مع المركز الوطني لتنمية المهارات في الهند، وعدد من معاهد التدريب المهنية والصناعية، إضافة إلى كليات الهندسة، ومعاهد إدارة الفنادق، ومراكز تطوير المهارات في الهند، من أجل بناء قاعدة من الكفاءات المهنية متعددة المهارات، لدعم خطط التوسع للشركة "العالمية للأمن"، وتلبية الطلبات المتزايدة لعملائها. وسيتم توظيف الكفاءات المهنية القادرة على العمل وفق معايير السوق في دولة الإمارات لتشغل الوظائف الملائمة لخبراتها.

بدوره، أكد أيوب الملا، المدير التنفيذي للعمليات في "العالمية للأمن"، علي أهمية التعاون مع مجموعة "ترانسورلد"؛ لخدمة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني حيث تضم الهند أعدادًا كبيرة من الكفاءات المهنية القادرة على دعم القوى العاملة الحالية لدى لمجموعة في دولة الإمارات، من أجل تلبية الطلب المتزايد للكوادر المؤهلة في السوق، وأيضا تحقيق رؤية "اصنع في الإمارات".

من جانبه أوضح راميش إس راماكريشنان، رئيس مجلس إدارة مجموعة "ترانسورلد"، أن تلك الشراكة تأتي نتيجة لثمرة المساعي المتواصلة لخلق أثر إيجابي في المجتمعات؛ حيث رسخت "العالمية للأمن" مكانتها في دولة الإمارات لتكون الشريك المثالي لنا في مجال تأهيل وتوظيف الكوادر الماهرة.

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