"دي بي ورلد" تعلن عن "العام الأكثر صداقة للبيئة" في ساوثهامبتون ببريطانيا

المصدر: وام

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أعلنت دي بي ورلد، أن محطة حاوياتها في ساوثهامبتون حققت أكثر عام صديق للبيئة خلال 2022، وذلك بتخفيض مقدار 55% من صافي انبعاثات الكربون من أسطولها ومنشآتها.

وتدير مجموعة دي بي ورلد، المزود الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم وتشغل موانئ ومحطات حاويات وأعمال لوجستية في ست قارات، اثنين من أكثر مراكز الخدمات اللوجستية تقدماً في المملكة المتحدة، وهما ميناءان للمياه العميقة في ساوثهامبتون ولندن غيتواي.

ويمثل هذا الإنجاز خطوة كبيرة في تنفيذ طموحات دي بي ورلد لتقليل الانبعاثات بعد أن أصبح ساوثهامبتون أول ميناء في بريطانيا يتخلص من الديزل الأحفوري في عملياته بالكامل وينتقل إلى استخدام الزيت النباتي المهدرج (HVO) في أبريل الماضي.

ويعتبر الزيت النباتي المهدرج وقوداً حيوياً متجدداً، مشتقاً من مصادر مستدامة ويقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كما يخفض مستويات أكسيد النيتروجين والجسيمات وغاز أول أكسيد الكربون.

وحسب تقديرات دي بي ورلد، يحقق التحوّل من الديزل إلى الزيت النباتي المهدرج في الميناء تخفيضاً بنحو 14,000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً - أي ما يعادل إخراج أكثر من 8,000 سيارة عائلية من الطرقات.

ونوه ستيف ماكريندل، مدير عمليات الموانئ في ساوثهامبتون، دي بي ورلد، بالتقدم الذي أحرزته المجموعة في مسيرتها الخضراء منذ الانتقال إلى وقود الزيت النباتي المهدرج المستدام في أبريل الماضي، ويعني هذا التحوّل بعيدًا عن الديزل الأحفوري أن النسبة العظمى من الوقود المستخدم في ساوثهامبتون حالياً تأتي من مصدر متجدد وصديق للبيئة.

ولفت ماكريندل، إلى أن استخدام الزيت النباتي المهدرج في عام 2023، سيؤدي إلى انخفاض صافي بنسبة 35٪ في انبعاثات الكربون من الاسطول والمنشآت بحلول نهاية العام، ما يؤدي إلى انخفاض بنسبة 90٪ في صافي ثاني أكسيد الكربون مقارنةً بعام 2021، مؤكداً أن هذا الأداء الرائد في القطاع يأتي الالتزام بدور المجموعة في مساعدة المملكة المتحدة على تحقيق هدفها المتمثل في صفر انبعاثات بحلول العام 2050.

وتقوم دي بي ورلد بتشغيل موانئ ومحطات حاويات وأعمال لوجستية حول العالم، ومنها ميناءان في المياه العميقة وهما: ساوثهامبتون ولندن غيتواي في المملكة المتحدة، مع إمكانية الوصول إلى محطات السكك الحديدية للشحن ومجمع لوجستي يشهد توسعاً كبيراً عند مدخل العاصمة البريطانية.

وفي لندن غيتواي، سيرفع المرسى الرابع الجديد والذي بلغت تكلفته 350 مليون جنيه استرليني عند افتتاحه خلال العام 2024، الطاقة الاستيعابية بمقدار الثلث، وسيكون كهربائياً بالكامل، كما أن أول جرار كهربائي بالكامل لمحطة حاويات في المملكة المتحدة قد تم إدخاله في الخدمة فعلياً.

وقد حقق ميناء ساوثهامبتون أعلى نسبة من الحاويات التي يتم نقلها بواسطة السكك الحديدية في المملكة المتحدة وصلت إلى 30%. وبالاقتران مع مساهمة لندن غيتواي، ستتمثل النتائج البيئية في مايعادل سحب نحو 300,000 شاحنة من طرقات المملكة المتحدة سنوياً، مما يخفض الانبعاثات ويقلل الازدحام.

جدير بالذكر؛ أن الشركة خصصت مليار جنيه استرليني إضافي للاستثمار في المملكة المتحدة على مدى السنوات العشر القادمة، وأعلنت مجموعة دي بي ورلد في نوفمبر الماضي عن خطط لاستثمار ما يصل إلى 500 مليون دولار لخفض انبعاثات الكربون من عملياتها بنحو 700 ألف طن على مدى الخمس سنوات المقبلة.

ويمثل ذلك تخفيضاً بنسبة 20 ٪ مقارنةً بمستويات عام 2021، من خلال تشغيل الأصول بالطاقة الكهربائية والاستثمار في الطاقة المتجددة واستكشاف أنواع الوقود البديلة.

وعلى المدى الطويل، تهدف مجموعة دي بي ورلد إلى أن تكون "شركة محايدة للكربون" بحلول عام 2040 ولديها خارطة طريق واضحة لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 عبر شبكتها العالمية بأكملها.

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