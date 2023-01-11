إنفستكورب تستثمر مليار دولار في عقارات مجلس التعاون خلال 5 سنوات

المصدر: البحرين- البيان

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أعلنت إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم، أنها تخطط لاستثمار ما يصل إلى مليار دولار في سوق العقارات بدول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ويأتي ذلك عقب الاستحواذ الأول لشركة إنفستكورب على عقار في المملكة العربية السعودية، وهو مستودع حديث ومكيَّف في الدمام، تبلغ مساحته 215 ألف قدم مربعة، ويمثل الصفقة الأولى من بين صفقات عقارية تبلغ قيمتها 100 مليون دولار تدرسها الشركة حالياً وتتوزّع على أنحاء عدة في المملكة العربية السعودية.

المستودع مؤجر بالكامل لشركة «راك تك لوجستيكس» Rack Tech Logistics للخدمات اللوجستية المقدّمة من طرف ثالث، والتي تخدم السوق السعودي في قطاع التخزين والتوزيع عبر مستودعات مكيّفة يتم التحكم في درجة حرارتها. وسيؤدي الاستثمار في مستودع الدمام - الذي يمكنه تخزين ما يصل إلى 32000 منصة من البضائع - إلى رفع قيمة استثمارات إنفستكورب في المستودعات على المستوى العالمي إلى أكثر من 4 مليارات دولار، ونحو 42 مليون قدم مربعة من العقارات الصناعية.

تعليقاً على هذه الخطوة، قال الرئيس التنفيذي المشارك لإنفستكورب حازم بن قاسم: «يشهد سوق العقارات في المملكة العربية السعودية والخليج نمواً قوياً. ويتمتع القطاعان اللوجستي والصناعي بإمكانات هائلة كركيزتين أساسيتين لأجندة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الرامية إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومركز لوجستي عالمي. وتُعتبر إنفستكورب شريكاً طبيعياً في رحلة النمو هذه

كما أن هذا الاستحواذ يعزز خبرتنا العالمية في الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية، خصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا والهند. وهذا الاستثمار هو الأول في سلسلة من الاستثمارات التي نخطط للقيام بها بهدف توظيف مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة».

من جهته، قال المسؤول عن وحدة الاستثمار العقاري لإنفستكورب في دول مجلس التعاون الخليجي باباك سلطاني: «يوسع استحواذنا الأول على مستودع في دول مجلس التعاون الخليجي أنشطتنا الأخيرة في المنطقة، حيث نرى ديناميكيات نمو طويلة الأجل، خصوصاً في سوق المملكة العربية السعودية.

ونحن نملك خططاً طموحة تشمل قطاعات عقارية متنوعة تدعم الرعاية الصحية والتعليم والترفيه والسلع الاستهلاكية والخدمات القائمة على التكنولوجيا والتصنيع والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات الصناعية».

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاستحواذ يأتي عقب استثمار في قطاع الخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي. ففي سبتمبر 2022، قاد صندوق الاستثمار في شركات سعودية خلال مرحلة ما قبل الاكتتاب العام عملية استثمارية قيمتها 100 مليون دولار أمريكي في «تراكر هولدينغ المحدودة» TruKKer Holding Limited، أكبر شبكة شحن رقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما استحوذت إنفستكورب على حصة أغلبية في «نورنت»، إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية.

ومنذ إنشاء فرع لإنفستكورب في السعودية عام 2008، أدرجت الشركة أربع شركات سعودية في بورصة «تداول»، مما أدى إلى توليد أكثر من 40 مليار دولار من الطلب المحتمل من عمليات التسويق المسبق للإدراج في ذلك الوقت. وحتى تاريخ ديسمبر 2022، توظف محفظة شركات إنفستكورب أكثر من 20 ألف موظف في جميع أنحاء المملكة.

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