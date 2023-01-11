الحدث العالمي الأكبر لصناعة القهوة ينطلق في دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دي إكس بي لايف»؛ ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، و«جمعية القهوة المختصة» العالمية، انطلاق فعاليات معرض «عالم القهوة دبي 2023» اليوم بمشاركة نحو 10000 من الخبراء والمحترفين وأكثر من 1500 شركة وعلامة تجارية عالمية وإقليمية ومحلية من 33 دولة، وذلك في قاعتي زعبيل 5، و6 في مركز دبي التجاري العالمي، وستتواصل فعاليات الحدث العالمي الأكبر في صناعة القهوة حتى الجمعة 13 يناير.

وينعقد معرض عالم القهوة في دبي للعام الثاني على التوالي إثر النجاح الكبير الذي شهدته الدورة الأولى التي أُقيمت بالتزامن مع «إكسبو 2020 دبي»، وفي إطار حرص دبي على تنظيم واستضافة أبرز الفعاليات التجارية العالمية، فضلاً عن سعيها لتعزيز نمو قطاع القهوة في المنطقة وترسيخ حضورها بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً لتجارة القهوة.

تجارب استثنائية

وقال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس لـ«دي إكس بي لايف»: نتطلَّع قدماً للترحيب بالزوار المتخصصين، الذين من المتوقع أن يزيد عددهم على ضعف عدد زوّار الدورة الأولى، وسيستمتع المشاركون والزوّار بعيش تجارب استثنائية من خلال الأنشطة والفعاليات المتميّزة التي يحفل بها الحدث هذا العام.

ويعزّز تنظيم هذا المعرض في دبي هذا العام والأعوام المقبلة مكانتها الرائدة في صناعة القهوة العالمية، فضلاً عن كونه يحمل آفاقاً واسعة من الفرص للشركات العاملة في مجال القهوة لإقامة الشراكات الجديدة واستقطاب المزيد من المستثمرين إلى القطاع، بما يدعم النمو المتزايد لتجارة القهوة في دولة الإمارات ويزيد من مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأضاف: «يشهد المعرض هذا العام زيادة كبيرة في المشاركات العالمية من الشركات والعلامات التجارية، ما سينعكس بشكل إيجابي على نمو أعمال هذه الشركات العالمية، وكذلك على الشركات الإقليمية والمحلية المشاركة، حيث يمثّل المعرض فرصة فريدة للتعاون وبناء العلاقات والشراكات الجديدة».

لافتاً إلى أن المعرض منصّة مثالية لاستعراض المهارات والقدرات المتميّزة التي تملكها الشركات والعاملون في صناعة القهوة، والتي هي نتاج أعوام طويلة من التطوُّر والنمو في قطاع القهوة في المنطقة، وسوف يتيح برنامج المحاضرات وورش العمل الفرصة أمام الشركات المحلية والإقليمية وعشّاق القهوة والمختصّين للاستفادة من الخبرات الواسعة للمتحدثين الروّاد والخبراء.

وقال إسرائيل ديقيفا، الرئيس التنفيذي لكيرشانسي: «يسعدنا أن نكون الراعي الذهبي للمعرض الذي يؤدي دوراً فعالاً في تعزيز مكانة صناعة القهوة، سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو على الصعيد العالمي.

وتؤكد كيرشانسي التزامها بدعم أساليب الاستدامة والصحة في قطاع القهوة، من خلال تبنّي المعارف الحديثة والتقنيات المتطوّرة للارتقاء بجودة القهوة في جميع مراحل صناعتها، بداية من زراعة حبوب البن ووصولاً إلى السوق. ونتطلَّع قدماً لاستعراض أصناف حبوب القهوة المتنوّعة التي نقدّمها، والتي تمتاز بجودتها الاستثنائية، وترتقي لأعلى المعايير العالمية».

فعاليات وأنشطة

ويتضمن المعرض هذا العام مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتميزة، أبرزها «كابينغ روم» و«روسترز فيليدج» و«برو بار»، والتي تستقبل زوار المعرض على مدى أيامه الثلاثة، وتتيح لهم التعرّف على أصناف القهوة المتنوّعة، والاطّلاع على سبل تحميصها وتحضيرها في مناطق مختلفة من العالم، ومشاهدة عروض الباريستا للمحترفين وتذوُّق مشروبات القهوة التي يحضّرونها.

كما تشمل فعاليات المعرض عدداً من المحاضرات وورش العمل المهمّة، التي سيقدّم من خلالها أبرز الخبراء وروّاد قطاع القهوة من جميع أنحاء العالم معارف متنوّعة حول قطاع القهوة ومختلف الموضوعات المتعلّقة بتجارتها وصناعتها وتحضيرها.

كما يستضيف المعرض عدداً من المسابقات وحفلات الجوائز، من بينها «بطولة الإمارات الوطنية للباريستا»، التي سيتنافس فيها 12 من أفضل الباريستا من جميع أنحاء الدولة للحصول على جائزة البطولة، والتأهّل لتمثيل دولة الإمارات في «البطولة العالمية للباريستا».

كما سيشهد المعرض إقامة جوائز «التصميم في القهوة» على مدى ثلاثة أيام، والتي سيتم من خلالها تكريم أصحاب التصاميم الإبداعية الاستثنائية في مجال القهوة، إلى جانب مسابقة «أفضل منتج جديد»، التي تهدف إلى التعريف بالمنتجات الجديدة بعد تقييم جودتها وقيمتها في فئات متعددة.

ويفتح المعرض أبوابه اليوم من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 6:00 مساءً، وغداً من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 6:00 مساءً، أما الجمعة 13 يناير فيفتح المعرض من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 4:00 عصراً.

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