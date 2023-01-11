افتتاح «أتلانتس ذا رويال» 21 يناير واستقبال الضيوف 10 فبراير

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

من المقرر افتتاح منتجع أتلانتس ذا رويال، أحدث المنتجعات في دبي، 21 يناير الجاري، فيما من المتوقع استقبال الضيوف بدءاً من 10 فبراير المقبل.

وكشف المنتجع عن تصاميمه المعمارية والداخلية، حيث تولى فريق من كبار المصممين والمهندسين المعماريين والفنانين العالميين، تصميم المنتجع الذي يتكون من 43 طابقاً ويمتد على مساحة 406 آلاف متر مربع.

ويتميز مبنى المنتجع الضخم بأبعاده الاستثنائية، حيث يمتد على طول 500 متر وارتفاع 178 متراً، بالإضافة إلى تفرده بمفهوم الحديقة المعلقة. ويتربع المنتجع على الهلال الخارجي لجزيرة النخلة، الموقع الذي يوفر إطلالتين مختلفتين على الواجهة البحرية، نحو الخليج العربي، وباتجاه البحيرة المحمية لجزيرة النخلة وأفق دبي.

وتولى تصميم منتجع أتلانتس ذا رويال شركة كون بيدرسون فوكس أسوسيتس، إحدى أبرز شركات الهندسة المعمارية في العالم. وتشتهر الشركة بتميزها وابتكاراتها العصرية وتصاميمها الإبداعية للعديد من المباني والوجهات الأيقونية في مختلف أنحاء العالم، ومن أبرزها حي هدسون ياردز في نيويورك، أكبر مشروع تطوير عقاري خاص في تاريخ الولايات المتحدة وحي كوفنت جاردن، أحد أكثر المناطق ازدحاماً ومركزية في لندن.

كما صممت الشركة 6 من بين أطول 12 برجاً في العالم، وتتضمن مركز شانغهاي المالي العالمي، ومركز بينج آن المالي في شنجن في الصين، وبرج لوت العالمي في سيئول في كوريا الجنوبية؛ إلى جانب عددٍ من أهم الفنادق المشهورة عالمياً، مثل فندق ماندارين أورينتال هونج كونج، وفندق روزوود هونج كونج على ميناء فيكتوريا، وفندق روزوود بانكوك.

طابع عصري

ويعكس تصميم منتجع أتلانتس ذا رويال الشكل الكلاسيكي لمنتجع أتلانتس النخلة، وهو المنتجع المجاور تابع لعلامة أتلانتس أيضاً، مع إضافة طابع عصري ينسجم مع الهندسة المعمارية لأفق دبي. ويتخذ التصميم شكل مجموعة من الكتل، في إعادة تصور للأبراج التقليدية المنحوتة، حيث تقدم كل منها تجربة خاصة حسب الطلب.

ويتألف المنتجع من 6 أبراج ترتبط بواسطة جسر معلق بطول 90 متراً وعرض 33 متراً، بالإضافة إلى وجود فتحات مضيئة بين الكتل، والتي تجعل من المبنى معلماً مذهلاً ينير الأفق في الليل. ومنحت شركة كون بيدرسون فوكس أسوسيتس للمنتجع هوية بصرية تتسم بالبساطة والروعة في الوقت ذاته، حيث تستحضر القناطر الضخمة وأروقة القنوات المائية الرومانية التي تؤطر الشمس والسماء كجزء من التصميم.

وتولت مجموعة جي إيه التصميم الداخلي للمنتجع، وهي إحدى أشهر شركات التصميم الداخلي للمساكن والفنادق الفخمة، حيث صممت عدداً من أشهر الفنادق العالمية، مثل فندق دبليو شنغهاي وفندق كورينثيا لندن وفندق دبليو تايبيه وفندق بالاس هوتل طوكيو وفندق فرست هوتل مايفير المرتقب.

واستوحت المجموعة تصاميم المنتجع الداخلية من العادات البدوية لسكان الصحراء العربية القدماء، والذين اشتهروا بالكرم وحسن الضيافة، واعتمادهم في ترحالهم لآلاف الأميال بين الكثبان الرملية على ينابيع المياه التي شكلت شريان الحياة في الصحراء. ولذلك يحتفي المنتجع بالمياه كتعبيرٍ عن تقدير البدو للينابيع النادرة في الصحراء، حيث يزخر بالعروض المائية إلى جانب المنحوتات واللوحات الملونة التي ترشد الضيوف لاكتشاف المنتجع.

وتبرز من هذه الأعمال الفنية منحوتة قطرات، التي يبلغ طولها 11.5 متراً وتقع في ردهة الاستقبال، حيث تجسد أول قطرة مطر في الصحراء الجافة؛ فضلاً عن مصعدي ديليوج، التي تنقل الضيوف بين أقسام المنتجع وسط المياه المتدفقة. وتتميز تجهيزات الإضاءة في مناطق المصاعد بمحاكاتها للغيوم الماطرة بغزارة، بالإضافة إلى مئات من المصابيح المعلقة بدقة في أسقف ردهة الاستقبال لتحاكي شكل قطرة المطر.

ويتولى تصميم النوافير والمجسمات المائية في المنتجع شركة ويت، الأشهر عالمياً في تصميم العروض المائية والتي صممت أبرز مناطق الجذب السياحي حول العالم، مثل نوافير بيلاجيو ودوامة الأمطار إتش إس بي سي، التي حطمت أرقاماً قياسية في مطار جوهرة شانغي. وترافق العروض المائية الضيوف طوال سيرهم ضمن المحور الرئيسي للمنتجع، حيث توجههم منذ الخطوة الأولى، مروراً بشلال فاير فولس وانتهاءً بنافورة سكاي بليز التجربة المناخية المميزة.

وتتضمن العروض المائية: شلال فاير فولس، والذي يتألف من جدارين زجاجيين فائقي الانعكاس محاطين بالمياه المتدفقة وتحتضنهما أعمدة نار قابلة للبرمجة؛ وعرض ديليوج، ويتكون من مصعدين زجاجيين أسطوانيي الشكل مغمورين بالمياه المتدفقة على طول 3 طوابق؛ إضافة إلى سكاي بليز، نافورة المياه والنار التي يبلغ طولها 28 متراً، وتشمل عدداً كبيراً من التشكيلات المائية والرشقات النارية والأضواء والعروض الموسيقية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز