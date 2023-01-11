588 شركة مرخصة لدى سلطة دبي للخدمات المالية

المصدر: دبي - البيان

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سجلت أنشطة الترخيص والتسجيل لدى سلطة دبي للخدمات المالية نمواً بـ 54 %، مع زيادة 9 % بشكل سنوي في إجمالي عدد الكيانات الخاضعة للتنظيم العام الماضي. وارتفع إجمالي عدد الشركات المرخصة بـ11 % من 529 شركة عام 2021 إلى 588 شركة في 2022.

ولاحظت سلطة دبي للخدمات المالية التنوع في أنواع الشركات المرخصة، مع ازدياد في عدد الشركات في مجال الابتكار المسجلة في نظام خدمات الأموال وبرنامج رخصة اختبار الابتكار لسلطة دبي للخدمات المالية. وازداد عدد الكيانات الخاضعة للتنظيم من 655 إلى 713 ما يمثل زيادة نسبتها 9 %.

وقال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، إن السلطة ستواصل القيام بالدور الجوهري لترسيخ والحفاظ على سمعة مركز دبي المالي العالمي كمركز عالمي رائد للأعمال المالية، وتعزيز مكانة إمارة دبي ودولة الإمارات كموطن للفرص الاقتصادية.

وقد واصلنا خلال 2022 التركيز لضمان الحفاظ على قطاع مالي يتسم بالمتانة والمرونة. كما عملنا بما يتماشى مع المبادرات التي أطلقتها حكومة الإمارات لخلق بيئة مواتية للاقتصاد الرقمي، وأطلقنا إطاراً تنظيمياً جديداً للرموز المشفرة بهدف تسهيل مستقبل الأعمال المالية في مركز دبي المالي العالمي.

وقمنا بوضع معايير عالية لإنشاء إطار تنظيمي واضح ومرن، يستند إلى أفضل الممارسات والقوانين المطبقة لدى مناطق الاختصاص الرائدة على مستوى العالم. وأثمرت نتائج كل ذلك إلى الثقة التي تتمتع بها السلطة بين الشركات المحلية والإقليمية والدولية».

10 إجراءات

وفي إطار جهود سلطة دبي للخدمات المالية للحفاظ على نزاهة مركز دبي المال وحماية مستخدمي الخدمات المالية، اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية 10 إجراءات تنفيذ خلال عام 2022 وأصدرت 15 تنبيهاً حول العمليات الاحتيالية.

ومن خلال منصة المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية لسلطة دبي للخدمات المالية، تمت مشاركة 8153 حدثاً سيبرانياً خلال 2022 تشكل أكثر من مليوني مؤشر اختراق، وتمت مشاركة المعلومات المتعلقة بهذه المخاطر مع أكثر من 236 عضواً من الأعضاء المسجلين بالمنصة.

حوكمة

وفي أوائل نوفمبر، وكجزء من أجندة سلطة دبي للخدمات المالية في مجال الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، أصدرت مجموعة عمل التمويل المستدام منشوراً حول إدارة المخاطر المناخية والبيئية يستعرض رؤى 7 من أعضاء مجموعة العمل بشأن أفضل السبل لمعالجة وتخفيف المخاطر المادية والانتقالية الناشئة عن تغير المناخ، فضلاً عن المخاطر البيئية الأوسع في دولة الإمارات.

أفضل الممارسات

وأصدرت السلطة موجز الأسواق رقم 26 لتحديد إرشادات أفضل الممارسات المتعلقة بالسندات المرتبطة بمسائل الحكومة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، والذي سيوفر الدعم العملي للتطور المستمر لأكبر سوق

للسندات /‏‏ ‏‏الصكوك الخضراء في المنطقة. واستكمالاً لذلك، ستقوم السلطة في أوائل عام 2023 بإصدار مشورة للأسواق حول أفضل الممارسات المتعلقة بالغسل الأخضر.

واختتم العلي قائلاً: «بصفتنا جهة تنظيمية تتميز بنهج استباقي وتطلعي، سنواصل الاستجابة للتغيرات السريعة التي يشهدها قطاع الخدمات المالية من خلال الاتسام بمزيد من الابتكار والحزم والقدرة على التكيف. إن رؤية القيادة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة هي من مهدت الطريق من خلال التطور المستمر والترقب المستقبلي للاستجابة للتحديات والفرص ضمن هذا القطاع دائم التطور».

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