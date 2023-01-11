إطلاق النسخة المحدثة الثالثة لدليل الشارقة الصناعي

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة النسخة المحدثة الثالثة لدليل الشارقة الصناعي 2022، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية للمساهمة في تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين وسعياً منها لتطوير القطاع الصناعي وتبسيط إجراءاته في الشارقة.

وأكد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن إطلاق النسخة يأتي انطلاقاً من الرؤى الاقتصادية التي تبنتها الدائرة، وهي الريادة في التنمية الاقتصادية المستدامة. وأضاف إن النسخة تتضمن الإجراءات والخدمات الخاصة بالجهات ذات الصلة بالقطاع الصناعي.بدورها، أكدت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية بالدائرة أن إصدار الدليل سينعكس إيجاباً على عمليات التطوير والتخطيط المستقبلي لمشروعات البنية التحتية وتوفير الخدمات للمشروعات الصناعية.

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