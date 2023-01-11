«أبوظبي الأول» يصدر أول صفقة صكوك عالمياً في 2023

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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أعاد بنك أبوظبي الأول، فتح أسواق رأس المال العالمية لجهات الإصدار في الشرق الأوسط مع أول إصدار مقوم بالدولار الأمريكي للصكوك لهذا العام، مع إعلانه عن إصدار صكوك من فئة RegS بقيمة 500 مليون دولار بأجل خمس سنوات، تم تسعيرها بنجاح في 9 يناير 2023.

وتم تسعير الصكوك بأجل خمس سنوات عند 90 نقطة أساس فوق معدل الخزينة الأمريكية، أي ما يعادل سعر ربح بنسبة 4.581%، وهي مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية. وبناءً على منحنى التمويل الذي يتبعه بنك أبوظبي الأول، فإن تسعير الصكوك يبلغ حوالي 10 نقاط أساس ضمن القيمة العادلة لإصدار جديد بأجل خمس سنوات وبدون علاوة إصدار صكوك جديدة؛ وهي نتيجة استثنائية بالنظر للتقلبات التي شهدتها السوق خلال عام 2022، وتم تحقيقها بفضل قوة الوضع الائتماني للبنك ومكانته بالنسبة للمستثمرين العالميين.

وقالت رولا القاضي، أمين خزينة المجموعة لدى بنك أبوظبي الأول: «يسرنا أن نشهد النتائج الإيجابية التي حققها أول إصدار عام للبنك في 2023، وهو الإصدار الموجه بشكل رئيسي للمستثمرين الإسلاميين، والذي يعمل في الوقت ذاته على تحديث معايير التسعير الخاصة بإصداراتنا الخاصة وإصداراتنا في الأسواق الأخرى.

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