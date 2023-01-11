11.9 مليار درهم حجم التصرفات العقارية بعجمان في 2022

المصدر: عجمان - البيان

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أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان تسجيل 10448 تصرفاً عقارياً خلال العام 2022، بقيمة 11.9 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي حجم التداول 7.6 مليارات درهم من 8399 عملية تداول.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن أداء السوق العقاري حافظ على وتيرته المتصاعدة، وحقق مستويات نمو إيجابية خلال 2022، وسجل أرقاماً مميزة، تعكس مدى جاذبية القطاع العقاري بعجمان، وثقة المستثمرين المحليين والدوليين في مناخ الأعمال، وذلك بالنظر إلى جودة الخدمات الحكومية، وسهولة إنجاز المعاملات وتنوع فرص الاستثمار لا سيما في ظل التسهيلات، التي أقرتها الحكومة والمقومات، التي تتمتع بها الإمارة، بفضل تنافسيتها العالية، واقتصادها المتنامي، وبنيتها التحتية المتطورة.

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وقال إن إحصاءات 2022 تؤكد مدى ملاءمة القطاع العقاري في عجمان لمختلف شرائح المستثمرين ورواد الأعمال، حيث يعد الموقع الجغرافي الاستراتيجي لإمارة عجمان أحد أهم العوامل المساهمة في نشاط السوق العقاري وجاذبيته، وثمن جهود الدائرة وشركائها الاستراتيجيين في تعزيز بيئة الأعمال، وتحسين مناخ الاستثمار انسجاماً مع رؤية إمارة عجمان، في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

ومن جانبه أوضح المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام الدائرة، أن أداء القطاع العقاري في عجمان يعكس الطفرة الكبيرة والنمو النوعي للاقتصاد المحلي، الذي يواصل بثبات تحقيق معدلات نمو استثنائية، مؤكداً أن شهر نوفمبر شهد تحقيق أعلى قيمة تصرفات خلال 2022 بإجمالي 1.4 مليار درهم، تلاه شهر يناير بتصرفات قيمتها 1.3 مليار.

أعلى قيمة

وأشار إلى أن الدائرة سجلت العام الماضي 1351 عملية رهن، بقيمة 3.1 مليارات درهم، وتم تسجيل أعلى قيمة رهن في منطقة «التلة 2» بـ231 مليون درهم، كما شهدت منطقة «العامرة» تسجيل أعلى قيمة مبايعة بـ 162 مليون درهم، حيث جاء حي «الياسمين» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من «الزاهية» و«مصفوت 3»، كما تصدر مشروع «مدينة الإمارات» قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً، تلاه مشروعا «عجمان ون»، و«لؤلؤة عجمان».

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