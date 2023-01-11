«سي بي آر إي»: التعافي القوي لعقارات دبي يرفع مبيعاتها لأرقام قياسية

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكرت شركة «سي بي آر إي» الأمريكية، أكبر شركة للعقارات على مستوى العالم، أن التحول الإيجابي والتعافي القوي الذي شهدته سوق العقارات في دبي خلال العام الماضي تمخض عن مبيعات حطّمت الرقم القياسي الذي صمد لما يزيد على عقد كامل، كما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في القيمة الرأسمالية لإيجارات الوحدات العقارية في الإمارة خلال العام نفسه.

وبحسب بيانات صادرة عن الشركة، فقد سجّلت دبي في 2022 مبيعات للعقارات السكنية بلغ عددها 90.881 معاملة، لتحطم بذلك الرقم القياسي الذي حققته في عام 2009، عندما سجّلت 81182 معاملة. وأفادت البيانات بأن عقود تأجير المساكن في دبي حققت نمواً خلال 2022 بنسبة 11 % بالمقارنة مع 2021. وأكدت البيانات أن سوق عقارات دبي خالف الاتجاه الذي ساد خلال 2022 في الكثير من الأسواق العقارية التي عانت من انخفاض قيم العقارات نتيجة ارتفاع أسعار الفوائد في البنوك وآفاق الاقتصاد العالمي غير المشجعة.

تصرفات

من ناحية أخرى، بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 1.2 مليار درهم، حيث تم تسجيل 505 مبايعات بقيمة 1.06 مليار درهم، منها 42 مبايعة للأراضي بقيمة 175.01 مليون درهم، و463 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 888.26 مليون درهم.

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