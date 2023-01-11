«ملتقى أم القيوين للسياحة» يستعرض خطط وتوجهات تطوير القطاع

المصدر: (أم القيوين - وام)

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تحت رعاية سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، تستعد إمارة أم القيوين لاحتضان «ملتقى أم القيوين للسياحة» الذي تنظمه دائرة السياحة والآثار خلال الفترة من 18 وحتى 19 يناير الجاري. ويستعرض الملتقى الذي يهدف إلى تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية بين المنشآت السياحية والفندقية بالإمارة مع الشركات والمؤسسات العاملة في مجال السياحة، عدداً من المنتجات والباقات السياحية بأسلوب مبتكر، بالإضافة إلى عرض الخطط والتوجهات المستقبلية التي ستسهم في مجال تطوير القطاع السياحي بالإمارة.

ويعد الملتقى منصة مثالية لتعزيز القطاع السياحي بالإمارة محليّاً ودوليّاً من خلال لقاء دائرة السياحة والآثار مع شركائها في هذا المجال من أجل مواصلة العمل على تقديم تجارب تعزز من تجربة السائح في أم القيوين.

ويقدم الملتقى عرضاً عن رؤية وتوجهات الدائرة والخطط المستقبلية التي من شأنها أن تسهم في توثيق التعاون بين الشركاء المحليين والدوليين، فيما سيتم تكريم الجهات السياحية ضمن فئات: أفضل وجهة سياحية بأم القيوين لعام 2022، وفئة أفضل تجربة سياحية بأم القيوين 2022، وفئة أفضل شركة سياحة وسفر بأم القيوين لعام 2022، وفئة أفضل منشأة فندقية مطابقة لمعايير التصنيف بأم القيوين لعام 2022.

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