سوق أبوظبي يربح 2.5 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 1.4 مليار درهم في ختام تعاملات أمس ونجح سوق أبوظبي للأوراق المالية في تعزيز مكاسبه وربح رأسماله السوقي ما يناهز 2.5 مليار درهم. ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.213 تريليونات درهم موزعة بواقع 2.636 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و577.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم سيولة بأكثر من 1.44 مليار درهم موزعة بواقع 1.22 مليار درهم في سوق أبوظبي و227.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 364.4 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 17.5 ألف صفقة. وصعد مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 0.48 % إلى 10151.03 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنحو 0.38 % ليقفل عند 10209.69 نقاط، ووصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 3313.65 نقطة.

وفي سوق دبي، تصدر «الخليج للملاحة» النشاط مستقطباً 46.9 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 40.09 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 33.7 مليوناً.

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