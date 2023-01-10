القطاع الخاص بدبي يستمر في النمو للشهر الـ25 على التوالي

المصدر: دبي - سيد صالح

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أنهى القطاع الخاص في دبي عام 2022 على ارتفاع، حيث سجّل 55.2 نقطة في ديسمبر، بالمقارنة مع 54.9 نقطة في نوفمبر، ليواصل بذلك تحقيق النمو للشهر الـ25 على التوالي، بحسب نتائج استبيان «مؤشر مديري المشتريات» عن ديسمبر 2022، الصادر عن مؤسسة «إس أند بي غلوبال» العالمية للتصنيف الائتماني.

وأكدت «إس أند بي غلوبال» في التقرير المرفق بنتائج الاستبيان أن نتائج ديسمبر، وارتفاعها على المؤشر بالمقارنة مع نوفمبر، يشيران إلى التحسن القوي المتواصل في الظروف التشغيلية السائدة بالقطاع الخاص في دبي.

وأظهرت نتائج الاستبيان أيضاً توسعاً قوياً في ناتج القطاع الخاص بدبي في نهاية العام الماضي، ذلك أن مسؤولي الشركات الخاصة المشاركة في الاستبيان قد أفادوا بارتفاع عدد طلبيات الشراء الجديدة وتحسن مستويات الطلب من جانب العملاء في ديسمبر.

وأوضحت النتائج أن ثلاثة قطاعات فرعية شهدت ارتفاعات حادة في طلبيات الشراء الجديدة خلال ديسمبر، وهي الإنشاءات، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة والسفر. وكان قطاع الإنشاءات تحديداً هو الأعلى، وشهد في ديسمبر ارتفاع عدد الطلبيات التي تلقّتها شركاته في دبي بأقوى وتيرة منذ ما يقرب من عامين.

وشهد سبتمبر أيضاً ارتفاع مخزون المشتريات لدى الشركات الخاصة في دبي بوتيرة قوية ومتسارعة، وذلك في ظل تقارير عن ارتفاع المتطلبات المتعلقة بمدخلات الإنتاج لتنفيذ مشروعات جديدة. وثمّة عامل أسهم في زيادة المخزون المتراكم، وهو تجدد الانخفاض في عبء الكلفة الإجمالية، ذلك أن أسعار مدخلات الإنتاج انخفضت في ديسمبر، لتسجل بذلك ثالث انخفاض لها في غضون خمسة أشهر، الأمر الذي يعكس تراجع الضغوط التضخمية وانخفاض حدتها بالمقارنة مع ما كانت عليه في مطلع العام الماضي.

وأضاف التقرير أن التراجع الكلي في كلفة مدخلات الإنتاج قد شجّع الشركات الخاصة في دبي على منح عملائها تخفيضات إضافية في أسعار مبيعاتها في نهاية 2022. وبالتزامن مع ذلك، انخفضت رسوم المنتجات في ديسمبر للشهر الخامس على التوالي، وبوتيرة أسرع بالمقارنة مع انخفاضها في نوفمبر.

وتعليقاً على نتائج الاستبيان، قال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى «إس أند بي غلوبال»: «ظل النمو في القطاع الخاص بدبي في ديسمبر قوياً وأقوى من المتوسط الذي حققه مؤشر مديري المشتريات منذ إطلاقه في عام 2010. وربطت الشركات الخاصة في دبي هذا النمو بارتفاع حاد في تدفق أوامر الشراء الجديدة والتحسن المستمر في الطلب من جانب العملاء».

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