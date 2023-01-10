يونس الخوري: لا توجد ضرائب أخرى حتى الآن

المصدر: دبي - سيد صالح

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أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أنه لا توجد حتى الآن أي ضرائب أخرى تعتزم الوزارة فرضها، وأن ما تم تطبيقه من ضرائب كان نتيجة دراسات بدأت في عام 2008.

وأجرى الخوري مقابلة تلفزيونية مع تلفزيون أبوظبي متحدثاً فيها عن الضرائب التي فرضتها الوزارة.

وقال الخوري: «أول دورة استراتيجية لوزارة المالية كانت في 2008، حيث أعلنت الوزارة آنذاك أنها ستبدأ في دراسة الضرائب المختلفة. وجرى الإعلان عن ضريبتين، وهما ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وأيضاً ضريبة الشركات. وبالتالي، لم تتخذ الوزارة أي إجراء بشأن ضريبة الدخل على الأفراد، ولم يُطلب منها أي دراسة في هذا الشأن».

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