قدرة كبيرة للقطاع العقاري في دبي على تعميق ثقة المستثمر

المصدر: دبي- البيان

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أكد غسان صليبا المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «ستيج» العقارية أن القطاع العقاري في دبي يتمتع بالمرونة الكاملة للتوسع واستيعاب الطلب المتزايد عليه، حيث يُظهر بشكل عام علامات على النمو الإيجابي والمستدام، ونجح في إثبات مرونته وجاذبيته وقدرته على تعميق ثقة المستثمر، في الوقت الذي شهد فيه مع العالم ظروفاً استثنائية.

مضيفاً أن المبيعات العقارية أصبحت الآن لا تقل عن مليار درهم يومياً، في مؤشر قوي إلى استمرار حالة الزخم والأداء الاستثنائي الذي بدأ منذ أواخر عام 2021، كما يعد ذلك دليلاً قوياً على الجاذبية الاستثمارية المتزايدة التي يتمتع بها القطاع.

وقال صليبا في تصريحات لـ«البيان» على هامش احتفال الشركة بعيدها الثاني على إنشائها في دبي في مكتبها الجديد، في دبي هيلز بيزنس بارك: «إن 2022 يعتبر العام الأفضل أداءً في تاريخ السوق العقاري في دبي، حيث شهد تحطيم الأرقام القياسية فترة بعد أخرى، وشهراً تلو الآخر، مسجلاً مستوى سنوياً جديداً لم تشهده من قبل، سواء من القيم أو الأحجام ليسهم بذلك في تمكين رحلة القطاع لمواصلة الانطلاق إلى مستويات أعلى».

وقال صليبا إنه مع النمو الكبير للقطاع فقد أتاح ذلك لنا بالتوسع في أعمالنا خلال الفترة القصيرة الماضية، والتي أعقبت إنشاء الشركة في عام 2020، وشهدت نمواً سريعاً في أعمالنا مع أكثر من 100 مستشار عقاري. كما حققت الشركة أيضاً أعلى تصنيف لها وهو المركز 20 مع جميع المطورين الرئيسيين في المنطقة، وتخطط لاقتحام المراكز العشرة الأولى بحلول نهاية العام.

وقال غسان صليبا، الذي عمل في مجال العقارات منذ عام 2004 وأدار أكثر من 2000 وسيط في المنطقة، إنه أنشأ فريقاً من المهنيين ذوي الخبرة في ستيج العقارية (بدأ بستة أفراد وتوسع إلى 52 شخصاً الآن أي ضاعفت عدد أفرادها 9 مرات نظراً لتوسعات أعمالها) مكرسين لتقديم إرشادات الخبراء والخدمات الشخصية لكل عميل من عملائهم.

وأكد أنه بالإضافة إلى نمو الشركة الكبير في دبي، تخطط ستيج العقارية أيضاً للتوسع دولياً، مع افتتاح مكاتب جديدة في تركيا وأوروبا هذا العام. وأعلنت الشركة عن إطلاق مشروعها الحصري، Tranquil Wellness Residence في قرية جميرا الدائرية، وهو الأول من نوعه في المنطقة.

ويقول صليبا: «في ستيج، مهمتنا هي مساعدة أي شخص مهتم بتأمين منزل لعائلته أو الاستثمار في العقارات، ونحن ملتزمون بتقديم نتائج استثنائية لعملائنا وترسيخ أنفسنا كشريك موثوق به في سوق العقارات العالمي».

ويضيف: «لقد أصبحت الشركة أكبر للتو، ونتطلع إلى أن نكون على خشبة المسرح لكل مطور في كل ربع من هذا العام».

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