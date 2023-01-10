1.2 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 1.2 مليار درهم.

وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 505 مبايعات بقيمة 1.06 مليار درهم منها 42 مبايعة للأراضي بقيمة 175.01 مليون درهم و463 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 888.26 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 45 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 4، تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة السطوة، تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 66 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم وثالثة في اليفرة 3 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 2 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة الوصل كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

كما تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 52 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم، تلتها منطقة المركاض بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 71 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 82.22 مليون درهم منها 10 رهونات للأراضي بقيمة 16.37 مليون درهم و45 رهونات للفلل والشقق بقيمة 65.85 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 6 بقيمة 7 ملايين درهم وأخرى في منطقة الممزر بقيمة 6 ملايين درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 25 هبة بقيمة 86.73 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 18 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 17 مليون درهم.

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