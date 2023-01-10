مايكروسوفت تستثمر 10 مليارات دولار في «شات جي بي تي»

المصدر: لندن - رويترز

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ذكر موقع سيمافور الإخباري نقلاً عن مصادر مطلعة، أن شركة مايكروسوفت تجري محادثات لاستثمار عشرة مليارات دولار في شركة أوبن إيه.آي المالكة لتطبيق شات جي.بي.تي.

وقال التقرير إن التمويل سيؤدي إلى تقييم الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها عند 29 مليار دولار.

وأضاف أن التمويل يشمل استثمارات أخرى من شركات رأس المال المغامر، وأن وثائق الصفقة أُرسلت إلى مستثمرين محتملين في الأسابيع القليلة الماضية.

وابتكرت شركة أوبن إيه.آي التطبيق، والشركة من تأسيس الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا والمستثمر سام ألتمان، وأتاحت تطبيق شات جي.بي.تي للاختبار المجاني في 30 نوفمبر، وتطبيق شات جي.بي.تي عبارة عن تطبيق إلكتروني مصمم ليحاكي المحادثات البشرية استناداً إلى التعليمات التي يقدمها المستخدم للتطبيق.

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