تطبيق «تواصل» الإماراتي يطرح تحديثاً للجودة لدعم مستخدميه

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلن تطبيق «تواصل» عن توفير مكالمات عالية الجودة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع - في أي وقت وفي أي مكان.

واستحوذ التطبيق على اهتمام الملايين من المستخدمين كونه مخصصاً لتقديم مكالمات صوت وفيديو عالية الدقة مجاناً في دولة الإمارات وفي جميع أنحاء العالم، وفي أقل من عام بقليل من إطلاقه للجمهور، حقق «تواصل» بفخر أكثر من 5 ملايين انطباع على مستوى العالم على متجر أبل ومتجر جوجل بلاي وهواوي آب غاليري.

ومنذ الإطلاق الرسمي للتطبيق في مارس 2022، عمل فريق التطوير بلا كلل لتوسيع تجربة المستخدم وتعزيزها، مع مراعاة ملاحظات المستخدمين واقتراحاتهم.

وقدم «تواصل» تحديثاً جديداً للجودة، حيث يمكن للمستخدمين الاستمتاع بمكالمات صوتية ومرئية واضحة تماماً مع أصدقائهم وعائلاتهم محلياً ودولياً، والتواصل مع الأحبة والأصدقاء من دول مثل الهند وسريلانكا وباكستان ومصر والمملكة العربية السعودية والمغرب وإندونيسيا والفلبين.

يقول مسؤول الدعم الفني في «تواصل»: «منذ إطلاق التطبيق كنت على اتصال مباشر مع مستخدمينا بشكل يومي واهتممت بملاحظاتهم واقتراحاتهم، وساعدنا هذا التفاعل الصريح مع عملائنا على فهم احتياجاتهم ورغباتهم بشكل أفضل عندما يتعلق الأمر باتصال آمن وخالٍ من المشاكل بغض النظر عن موقعهم. أستطيع أن أقول بصدق إنّ عملاءنا هم مساهمون مباشرون في نسختنا الجديدة المحدثة ونحن في «تواصل» على يقين من أنها ستلبي توقعاتهم».

إلى جانب تجربة الاتصال المحسّنة، تم تحسين ميزة المراسلة في «تواصل» أيضاً، حيث تقدم خيارات ملصقات متعددة يمكن أن تدعم إبداعك وذكاءك أثناء الدردشة مع أحبائك.

أما بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بتطبيق «تواصل»، فإن هذا التطبيق يتمتع بشعبية متزايدة بسرعة في المنطقة، حيث يعتبر أول منصة اتصالات مخصخصة في المنطقة ويمكن فهم نجاحه بسهولة لأن التطبيق يقدم تجربة دردشة واتصال رائعة بدون VPN.

كما يقدم «تواصل» خدمات خالية من الإعلانات، مما يجعل التجربة مفضلة بين مقدمي الخدمات المماثلين في المنطقة.

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