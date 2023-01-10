ديلويت: الشركات العائلية تبدي نظرة متفائلة للنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

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نشرت ديلويت، شركة الخدمات المهنية، تقريراً عن نتائج أحدث استبيان لقياس مزاج وآراء الشركات العائلية في الشرق الأوسط، وشارك فيه أكثر من 100 ممثل عن تلك الشركات. وأبدت الشركات العائلية نظرة متفائلة للنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط.

وقال سكوت والان، مسؤول قطاع الشركات الخاصة في ديلويت الشرق الأوسط: جاءت نتائج الاستبيان مثيرة للاهتمام، حيث توقعت الشركات العائلية استمرار حالة الازدهار الاقتصادي الذي تشهده الدول الخليجية حالياً، وسوف يتعزز هذا الازدهار مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، وبالتوازي معه، سوف ينتقل مركز التأثير العالمي من الغرب إلى الشرق.

ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة من الإصدارات التي تركز بشكل خاص على الشركات العائلية في دول المنطقة أعدتها ديلويت برايفت، وهي ذراع ديلويت التي تقدم خدماتها حصرياً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات العائلية، وحقوق الملكية الخاصة، والشركات ذات الملكية الخاصة.

وقد غطى استبيان هذه السنة مجموعة واسعة من المواضيع من بينها مركز ثقل الاقتصاد العالمي، والتوقعات حول اقتصادات دول المنطقة، وأسعار النفط، وتأثير الفضاء الافتراضي ثلاثي الأبعاد والرموز غير القابلة للاستبدال، والاستدامة، والسيارات الكهربائية، وكأس العالم لكرة القدم في قطر، بالإضافة إلى عدد آخر من المواضيع.

واستخدم التقرير مصطلح «لحظة الشرق الأوسط» ليعكس استنتاجاته الإيجابية، وليقارن بذلك هذه النتائج مع نتائج الاستبيانات التي شملت الأسواق العالمية الكبرى الأخرى مثل الولايات المتحدة، والتي لم تعكس الإيجابية ذاتها. بالإضافة لذلك أشارت نتائج الاستبيان إلى أن الشركات العائلية في دول المنطقة تتوقع انتقال نسبة من الثقل الاقتصادي العالمي من أسواق الدول الغربية إلى أسواق القارة الآسيوية.

كما أظهرت نتائج الاستبيان توجه الشركات العائلية في دول المنطقة نحو اعتماد التحول إلى التقنيات الرقمية في أعمالها بطريقة تضاهي الدول التي بلغت مستويات نضج أعلى في هذا المجال. علاوة على ذلك، يتناول الاستبيان تأثير الفعاليات العالمية التي استضافتها المنطقة مثل مونديال كأس العالم لكرة القدم، على الأسواق في هذه المنطقة.

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