«كيرني»: إنفاق المستهلكين في الإمارات يبقى قوياً

المصدر: دبي - البيان

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أظهر استطلاع رأي أجرته شركة الاستشارات الإدارية «كيرني» لاستكشاف معنويات المستهلكين وعاداتهم الشرائية أن قدرة الإنفاق للمستهلكين في الإمارات تبقى قوية.

ورغم الزيادات في الأسعار، لا يتوقع المستهلكون أن ينخفض إنفاقهم بل يخطط أكثر من نصف المشاركين (56 %) لإجراء عملية شراء كبيرة خصوصاً بالمنزل (أكثر من 1000 درهم) في الأشهر الستة المقبلة.

وقال ديباشيش موخيرجي، الشريك في كيرني الشرق الأوسط: «بصورة عامة، تمنح البنية الاقتصادية القوية للدولة والتغييرات السياسية المستمرة المواتية للشركات والأفراد المستهلكين الثقة في قوتهم الشرائية. ويعزز ذلك ما ذكره سكان الإمارات في الاستطلاع أنهم زادوا في إنفاقهم على السلع غير الأساسية مقارنة بالعام 2021 (16 %)، حيث نتوقع أن نرى استمراراً لهذا الاتجاه في العام الجديد.

وأضاف: «من خلال مراقبتهم عن كثب للتطور الذي تشهده التجارة بالتجزئة، وتعديل استراتيجياتهم، يمكن للرواد في قطاع البيع بالتجزئة الاستفادة من هذا الشعور الإيجابي للمستهلكين في الإمارات، الأمر الذي يعزز من قدرتهم على مواكبة احتياجات المستهلكين والبقاء ضمن دائرة المنافسة».

كما أشارت الدراسة إلى أن الشراء عبر الإنترنت لا يزال شائعاً بين المتسوقين في الإمارات، ويرجع السبب في ذلك إلى سهولة الشراء (66 %)، وتوفير المال (62 %)، والتنوع (51 %) وسهولة التسليم (48 %). أما بالنسبة إلى التسوق من المتاجر التقليدية، فزادت أهمية التجربة داخل المتاجر والراحة بنسبة 36 % و26 % على التوالي، بالمقارنة مع 2021.

وقال محمد دهدي، الشريك في كيرني الشرق الأوسط: «اعتمد العديد من تجار التجزئة خلال وبعد الجائحة نهجاً متعدد القنوات، ومع الارتفاع المستمر للتسوق عبر الإنترنت، يحتاج تجار التجزئة أكثر من أي وقت مضى إلى بناء علاقات أقوى مع العلامات التجارية وتقديم تجارب جديدة وأكثر جاذبية داخل المتاجر».

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