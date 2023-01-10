«ستيل فاب» يُثري الصناعات الحديدية بتقنيات الذكاء الاصطناعي

المصدر: الشارقة - البيان

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تواصل النسخة الـ 18 من معرض الفولاذ والصلب «ستيل فاب 2023»، المقامة في مركز إكسبو الشارقة حتى 12 يناير الجاري، دورها في إثراء مشهد الصناعات المرتبطة بالحديد والصلب من خلال تقديم تجربة فريدة من نوعها للصناعيين والمهتمين في توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاعات الصناعية والتحويلية.

وتتميز أحد أجنحة المعرض بمشاركة مجموعة من الشركات الرائدة والمتخصصة في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي في تطويع وقص الحديد والصلب، من خلال روبوتات ذكية، قدمت لزوار الحدث تجارب حية على أحدث منتجاتها من الأذرع الروبوتية المتطورة التي حققت فيها قفزات نوعية في مجال اللحام والقطع التي تعد ركيزة أساسية للكثير من الصناعات مثل السيارات والإلكترونيات وغيرها.

وقال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: إن المركز يسعى من خلال معرض ستيل فاب أن يكون منصة وفرصة للشركات لعرض آخر منتجاتهم وآلاتهم وماكيناتهم الحديثة، التي تم توريدها من دول متعددة، مزودة بأحدث الابتكارات التكنولوجية في صناعة المعادن والصلب وقص الحديد.

وأن يكون الحدث إضافة نوعية للمشهد الاقتصادي لدولة الإمارات ورؤيتها المستقبلية التي تستهدف الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات بمعدل 100% بحلول عام 2031 ضمن استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي، ويعزز مكانة وريادة الإمارات عالميا لتلك التكنولوجيا.

وهذا ما يجسده المعرض في نسخته الـ18 من خلال الحضور المتميز لمجموعة من الشركات المحلية والعالمية التي قدمت أحدث ابتكاراتها من الأذرع الروبوتية المتطورة المستخدمة في قطاع الحديد والصلب، انطلاقا من حرصنا على جعل الحدث بمثابة وجهة مثالية للباحثين عن أحدث التقنيات في هذا القطاع، وغيرها من المجالات التي تحقق الاستفادة لكافة أصحاب المصالح في القطاعات المرتبطة به.

وأكد عدد من الشركات العاملة في توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في قطاع الحديد والصلب حرصهم على المشاركة في ستيل فاب، حيث عمدت شركة ABB الشركة الرائدة في تقنيات الطاقة والأتمتة في منصتها بالمعرض على تقديم آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا صناعة الحديد والصلب من منتجات وحلول تقنية حديثة وذكية، إلى جانب تطويع تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، لخدمة كافة القطاعات.

ومن ضمنها قطاع صناعة الحديد والصلب، مؤكدة أن إدخال الروبوتات والتكنولوجيا الحديثة في هذه الصناعة، يضمن تأمين عمليات تصنيعية عالمية، وإنتاجية تنافسية ومرنة، فضلا عن مساهمتها في تخفيض التأثير البيئي وتحقيق الاستدامة، لافتة إلى أن «ستيل فاب» يمثل بالنسبة للشركة فرصة لاستعراض أحدث الروبوتات الصناعية التي تصنعها وأنظمة خدمات التصنيع المعيارية التي تساهم في تحسين الإنتاجية وسلامة العمال لدى الشركات المصنعة.

وأشار المهندس مجد خليل مهندس مبيعات بشركة كواساكي للروبوتات، ومقرها في دبي، أن الشركة تحرص كل عام على المشاركة في ستيل فاب وتستعرض في كل نسخة أحدث ما تقدمه من تقنيات لاسيما في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي والأذرع الروبوتية.

مشيرا إلى أن منصة الشركة عرضت هذا العام ذراعها الجديد الذي يمكن استخدامه في مختلف التطبيقات الصناعية ومصمم خصيصا في مجال اللحام لكافة المعادن مهما كان نوعها، ويهدف في المقام الأول إلى تقليل المخاطر على العمالة إلى جانب زيادة الإنتاجية واستمراريتها ومرونتها.

وتقدم النسخة الـ 18 من ستيل فاب مجموعة واسعة من أحدث المنتجات والحلول التقنية المتقدمة التي عززت مستوى التنافس بين العارضين لجذب المتعاملين والشركاء المحتملين من مختلف أسواق المنطقة التي تشهد العديد من مشاريع تطوير البنية التحتية وتحتاج إلى مواكبة كل جديد في مجال تكنولوجيا الأعمال المعدنية، وسط مشاركة دولية واسعة من 200 شركة تمثل 33 دولة من نخبة المُصنعين والمُوردين العالميين، وتضم أجنحته أكثر من 400 علامة تجارية محلية وعالمية.

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