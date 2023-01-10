منصور بن زايد يستقبل محافظ البنك المركزي الإيراني

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اليوم في قصر الوطن، سعادة محمد رضا فرزين، محافظ "البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وجرَى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسبل دعمها وتطويرها خصوصاً في المجالات المالية والمصرفية. حضر الاجتماع معالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي.

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