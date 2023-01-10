«كومبير ذا ماركت»: دبي ثالث أفضل وجهة عالمياً للانتقال والعيش

المصدر: دبي- سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

نالت دبي المركز الثالث عالمياً بين كافة المُدُن التي يقصدها الوافدون من كافة أنحاء العالم بغرض الانتقال والعيش الدائم، بحسب نتائج دراسة أجراها الإصدار الأسترالي من موقع «كومبير ذا ماركت» الشبكي البريطاني المتخصص في المقارنة بين أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

واستند الموقع في المُفاضلة بين أفضل وجهات الانتقال والعيش الدائم على مستوى العالم مجموعة من العوامل والمعايير، وهي انخفاض معّدلات البطالة، متوسطات الرواتب الشهرية بعد استقطاع الضرائب، متوسطات معدلات الفوائد على الرهون العقارية، المتوسط الشهري لكلفة المعيشة، مستوى جودة الرعاية الصحية، عدد الوجهات والمعالم السياحية الجذابة، عدد المنشورات عن كل وجهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومخاطر حدوث فيضانات في كل وجهة.

وكان من أبرز المعايير لدى دبي متوسطات الرواتب الشهرية بعد استقطاع الضرائب، حيث بلغ متوسط الرواتب السائدة في دبي بعد الضرائب 4680.28 دولار، لتنال المركز الثاني عالمياً بعد نيويورك. وبلغ عدد الوجهات والمعالم السياحية الجذابة 3681 وجهة. وبلغ متوسط معدل الفوائد على الرهون العقارية في دبي 4.5%.

وتفوقت دبي على سيدني، تورنتو، هيوستن، تايبيه، بيرث، نيويورك، وادنبره، والتي نالت المراكز من الرابع إلى العاشر، على التوالي.

وكانت صدارة وجهات العالم للانتقال والعيش الدائم من نصيب سنغافورة، فيما جاءت طوكيو في المركز الثاني.

ومن الجدير بالذكر أن موقع «كومبير ذا ماركت» أيضا كان قد أجرى دراسة أخرى في مايو الماضي عن أفضل الوجهات على مستوى العالم لقضاء العطلات الشاطئية، وكانت صدارة هذه الوجهات من نصيب دبي برصيد 13 من أصل 10 درجات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز