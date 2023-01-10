برئاسة مكتوم بن محمد.. لجنة الميزانية العامة للاتحاد تناقش التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية في 2022 - 2023

المصدر: البيان

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ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وبحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاجتماع الثامن للجنة الميزانية العامة للاتحاد، لمناقشة الأداء المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2022-2023، .

وناقشت اللجنة عدة مواضيع من أهمها التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنوات المالية 2022 - 2023.

كما ناقشت اللجنة طلبات الجهات الاتحادية بشأن الميزانية التكميلية للسنة المالية 2023، بالإضافة إلى الاطلاع على مستجدات المشروعات الرأسمالية المعتمدة التي تم إنجازها خلال السنة المالية 2022، والمشروعات التنموية الجاري تنفيذها خلال السنة المالية 2023.

واطلعت اللجنة على الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2022 على ضوء المصروفات والإيرادات الفعلية التي تمت خلال عام 2022، حيث تعكس المؤشرات النمو الاقتصادي الوطني وانتعاش مختلف أنشطة القطاعات الاقتصادية في الدولة.

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