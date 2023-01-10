5.74 مليار درهم رسوم حق الامتياز الاتحادي لـ "أي آند" و "دو" خلال 9 أشهر

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

سددت شركتا "أي آند -اتصالات سابقاً" والإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" نحو 5.742 مليار درهم، قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري بارتفاع نسبته 9.14% أو ما يعادل 480.63 مليون درهم مقابل 5.261 مليار درهم تم سدادها في التسعة أشهر الأولي من العام 2021.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، استناداً إلى النتائج المالية المعلنة للشركتين على مواقع الأسواق المالية، فإن قيمة حق الامتياز الاتحادي الذي سددته مجموعة "أي آند" في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022 بلغ 4.442 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 4.8% أو ما يوازي 203.8 مليون درهم مقابل 4.238 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي 2021.

فيما سددت شركة "دو" نحو 1.3 مليار درهم قيمة رسوم حق الإمتياز الإتحادي خلال التسعة أشهر الأولي من العام 2022، بزيادة بنسبة 27.05% أو ما يعادل 276.8 مليون درهم مقارنة بنحو 1.02 مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2021.

ووصل إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها "&e" و"دو" في الفترة من 2012 إلى 2021 إلى نحو 74.57 مليار درهم، موزعة بواقع 58.5 مليار درهم لـ"أي آند"، و16.04 مليار درهم لـ"دو".

وأعلنت الشركتان مطلع العام 2022 تلقيهما إفادة من وزارة المالية بأن رسوم حق الامتياز الاتحادي، التي ستطبق للأعوام من 2022 إلى 2024، ستكون دون أي تغييرات في الرسوم المطبقة خلال الفترة من 2017 إلى2021 .

وتسدد الشركتان رسوم حق امتياز بنسبة 15% من الإيرادات المنظمة في دولة الإمارات، و30% من الأرباح من الخدمات المنظمة بعد اقتطاع رسوم حق الامتياز بنسبة 15% من الإيرادات المنظمة في الدولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز