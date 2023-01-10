426 مليار درهم إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بنهاية أكتوبر الماضي

المصدر: وام

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ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي على أساس شهري بنسبة 0.41% إلى 426.03 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 424.3 مليار درهم في سبتمبر 2022، بزيادة تعادل 1.73 مليار درهم.

وأرجعت أحدث إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع الشهري في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بنسبة 2.2% لتبلغ 246.42 مليار دهم في نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 241.14 مليار درهم في سبتمبر 2022.

ووصلت الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، إلى 121.49 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس شهري بنحو 1.44% مقابل 119.76 مليار درهم في سبتمبر 2022.

وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 58.12 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بانخفاض على أساس شهري بنسبة 8.3%، لكنها زادت على أساس سنوي بنسبة 22.7% مقابل 47.36 مليار درهم في أكتوبر 2021.

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