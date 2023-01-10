الإمارات الــ 16 عالمياً في تعافي السياحة

المصدر: دبي- سيد صالح

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نالت الإمارات المركز الــ 16 عالمياً في تعافي قطاع السياحة العام الماضي، 2022، من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19»، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة «فيتش سوليوشنز» الأمريكية للدراسات الاقتصادية وخدمات التصنيف الائتماني، وتفوقت الإمارات على كلٍ من: ماليزيا، روسيا، كندا، وبولندا، التي جاءت في المراكز من الــ 17 إلى الــ 20، على التوالي.

وتصدرت إيطاليا دول العالم في تعافي قطاع السياحة لديها في 2022، وجاءت فرنسا في المركز الثاني، وحلّت إسبانيا ثالثة. وجاءت الولايات المتحدة، هونغ كونغ، تركيا، المكسيك، المملكة المتحدة، تايلاند، ألمانيا، ماكاو، الصين، اليابان، اليونان، والنمسا في المراكز من الرابع إلى الــ 15، على التوالي.

واستند التقرير في تصنيف دول العالم من حيث مستويات تعافي قطاعات السياحة لديها من تداعيات الجائحة، إلى إجمالي أعداد الأفواج السياحية التي زارت كل دولة على مدار العام الماضي، ومدى اقتراب هذه الأعداد من أعداد الأفواج التي زارت نفس الدولة على مدار عام 2019.

وأكّد التقرير أن الإمارات مُهيأة للبناء بقوة في 2023 على تعافي قطاع السياحة مع استمرار الزخم في حركة السفر.

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