«بلومبيرغ»: «D33» تجسيد لأهداف دبي الطموحة

المصدر: (دبي- البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصفت وكالة «بلومبيرغ» أجندة دبي الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة «D33»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأسبوع الماضي بأنها دليل يجسد كيف تحدد دبي أهدافاً طموحة، وكيف تعمل حكومة دبي على تحقيق هذه الأهداف.

وذكرت الوكالة، أمس أن دبي تسعى من خلال هذه الأجندة إلى تعزيز مكانتها كونها أفضل مركز مالي وتجاري في المنطقة، فضلاً عن المنافسة مع المدن المعروفة بكونها وجهات عالمية للمال، والأعمال والسياحة مثل لندن وباريس. وذكر التقرير أن دبي حددت لهذه الأجندة عدداً من الأهداف، وفي مقدمتها رفع قيمة تجارتها الخارجية إلى 32 تريليون درهم، عن طريق التوسع في روابطها التجارية مع الاقتصادات الناشئة، التي تحقق نمواً متسارعاً، بالتزامن مع التركيز بصفة رئيسة على شركائها التجاريين التقليديين كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بغية استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأفاد التقرير بأن دبي كي تحقق هذا الهدف وغيره من أهداف الأجندة رصدت إنفاقاً حكومياً متزايداً، يصل إلى 700 مليار درهم على مدى العقد المقبل.

وأضاف التقرير: إن دبي نجحت بالفعل، خلال الفترة الأخيرة في استقطاب عدد كبير من الشركات من الشرق والغرب، والتي نقلت مقارها إلى دبي بحثاً عن ظروف وبيئة أفضل للعمل، ونطاق زمني أكثر ملاءمة. (دبي- البيان)

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز