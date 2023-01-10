سوق دبي يربح 1.63 مليار درهم في مستهل الأسبوع

المصدر: (أبوظبي - وام)

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.6 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، وربح سوق دبي المالي ما يربو على 1.63 مليار درهم مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك. وتوزعت السيولة بواقع 1.32 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و249.8 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 447.3 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 18.9 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي العام 0.59%. وتعزز أداء سوق دبي المالي، مع ارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.38% إلى 5.85 دراهم، و«دبي الإسلامي» بنسبة 1.42% ليغلق عند 5.68 دراهم، كما زاد «ديوا» بنحو 0.43% وصولاً إلى 2.3 درهم، وصعد «سالك» 0.79% إلى 2.55 درهم.

وتصدر «الخليج للملاحة» النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 81.8 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» جاذباً أكثر من 36.5 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 35.3 مليون درهم. وفي سوق أبوظبي، ارتفع سهم «أي آند» 3.07% و«موانئ أبوظبي» 2.54% و«أغذية» 1.79% و«أدنوك للتوزيع» 1.32%.

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