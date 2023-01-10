2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي- البيان )

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 2.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 505 مبايعات بقيمة 1.56 مليار درهم، منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 298.77 مليون درهم، و460 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.26 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 46 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى، تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة، تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 100 مليون درهم بمنطقة الرفاعة أهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة الوصل، وأخيراً مبايعة بقيمة 42 مليون درهم في منطقة زعبيل الأولى.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 288.26 مليون درهم، أما الهبات فقد شهدت تسجيل 19هبة بقيمة 330.1 مليون درهم.

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