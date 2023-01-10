ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام 19 الجاري

المصدر: (أبوظبي – البيان)

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أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، عن أولى فعالياته للعام الجاري، إذ يستضيف السوق ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام يوم 19 يناير الجاري، الذي ينعقد ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة. وتجمع الدورة الخامسة من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام عدداً من المستثمرين الدوليين والقادة الحكوميين والهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية لمناقشة مجالات التعاون لتعزيز وإدارة الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال في مختلف مجالات الاستدامة.

ويستعرض الحدث مجموعة من الموضوعات الرئيسة وتشمل الاستعدادات الجارية لانعقاد مؤتمر «كوب 28» (COP28) في دولة الإمارات، إضافةً إلى التحول في استراتيجيات الأعمال لتحقيق الأهداف المناخية، والابتكار في المنتجات المالية المستدامة. ويتضمّن جدول الأعمال أيضاً فرص سوق الكربون العالمي ودور التعليم في التمويل الأخضر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الشركات الناشئة والمسرّعات والمنصّات التي تقود جهود التغيير في مجال التمويل المستدام.

ودعم سوق أبوظبي العالمي على مرّ السنوات الماضية، عدداً من المبادرات التي تركّز على الاستدامة ومنها إعلان أبوظبي للتمويل المستدام.

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