12 فعالية في «أبوظبي للاستدامة» تمهد لـ«COP 28»

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

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تنعقد النسخة الـ 15 من أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 ما بين 14 إلى 19 يناير الجاري، وتتضمن 12 فعالية متنوعة لدعم تحقيق أجندة الاستدامة والتمهيد لانعقاد مؤتمر «COP 28».

وتنطلق السبت المقبل، ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، أعمال الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، لمناقشة «تفعيل مسار تحول الطاقة».

ويشارك في الدورة رؤساء دول ووزراء وشخصيات حكومية رفيعة المستوى، بهدف إعادة التأكيد على أجندة الطاقة المتجددة العالمية واتخاذ خطوات ملموسة لتسريع الانتقال العالمي للطاقة.

منتدى الأطلسي

وينطلق منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي في 14 يناير الجاري، ويستمر على مدى يومين ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 . ويجمع المنتدى سنوياً صناع السياسات من المنطقة والعالم، ورواد القطاعات، وقادة الفكر لوضع أجندة الطاقة العالمية خلال العام، ودراسة الآثار الجيوسياسية والجغرافية والاقتصادية على المدى الطويل والاستجابة للتغيرات الهائلة في عالم الطاقة.

جائزة زايد

ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض 16 يناير الجاري، حفل افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة، وجائزة زايد للاستدامة. ويجمع حفل الافتتاح أبرز رواد مجتمع الاستدامة العالمي. ويشهد حفل الافتتاح حضور أكثر من 4000 ضيف عالمي، من ضمنهم شخصيات قيادية بارزة ورؤساء دول وصناع سياسات ومسؤولون تنفيذيون وعلماء وأكاديميون ورجال أعمال.

منتدى الجائزة

ويقام منتدى جائزة زايد للاستدامة تحت عنوان «رفع مستوى الطموحات، وتعزيز الشمولية»، ويستعرض الحلول المبتكرة التي طورها الفائزون والمرشحون للجائزة بهدف معالجة مختلف تحديات الاستدامة، كما سيضم المنتدى نخبة من خبراء القطاعات، ورواد الأعمال الإنسانية، وقادة الفكر، لتسليط الضوء على أهمية الحلول المطورة محلياً والقابلة للتطبيق على نطاقات أوسع والشراكات متعددة الأطراف لتسريع وتيرة العمل المناخي.

قمة الاستدامة

وتبدأ الإثنين المقبل قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة بمشاركة قادة عالميين يمثلون مختلف القطاعات الحكومية وشركات المال والأعمال بهدف تفعيل العمل الجماعي والعمل المشترك ورسم خارطة طريق من أجل تحقيق الحياد المناخي في المستقبل.

قمة الهيدروجين الأخضر

وتسلط قمة الهيدروجين الأخضر 2023، الضوء على إمكانات الهيدروجين الأخضر ضمن أجندة مؤتمر الأطراف «كوب 28»، إضافة إلى تشجيع الحوار الفاعل بين مختلف الأطراف العالمية المعنية بهدف المساهمة في تعزيز الاقتصاد القائم على الهيدروجين على مستوى المنطقة والعالم. كما تسلط القمة الافتتاحية للهيدروجين الأخضر، الضوء على جهود وإنجازات أبوظبي وطموحاتها في أن تكون مركزاً عالمياً للابتكار والاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر.

مستثمرون عالميون

يجمع ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة نخبة من كبار المستثمرين العالميين، ورؤساء دول ووزراء، والجهات التشريعية والمؤسسات المالية ورجال الأعمال والمبتكرين لمناقشة سبل فتح مجالات جديدة من التعاون الدولي لزيادة الجهود التي تعزز التمويل المستدام وتسرع تدفق رأس المال نحو الاستثمار في مجال الاستدامة. كما شهدت الجلسات التركيز على مناقشة مواضيع رئيسية مثل الابتكار والشمولية.

شباب من أجل الاستدامة

ويتضمن منتدى «شباب من أجل الاستدامة» الذي يستمر لمدة 3 أيام، فعاليات حضورية وافتراضية، وسيتيح المنتدى فرص التواصل بين الطلبة والمؤسسات المحلية، كما سيوفر وسائل وأساليب مبتكرة وعملية تسهم في تثقيف وتمكين وتحفيز الشباب لتعزيز مشاركتهم في مجال الاستدامة.

«ابتكر»

تنظم مبادرة «ابتكر» التي تقودها مدينة «مصدر»، معرضاً ضمن القمة العالمية لطاقة المستقبل، لاستعراض تقنيات مبتكرة لشركات دولية من فئة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

«السيدات للاستدامة»

يناقش الملتقى السنوي لمنصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة» قضية «تمكين المرأة من قيادة جهود التكيف المناخي»، ويسلط الضوء على كيفية تعزيز الدعم المقدم للنساء في العديد من المجالات منها تمويل إجراءات مواجهة التغيرات المناخية، والبنية التحتية المرنة التي تتكيف مع المناخ، والأمن الغذائي وتعزيز الزراعة باستخدام التكنولوجيا وغيرها.

القطبية الشمالية

يناقش منتدى أبوظبي للدائرة القطبية الشمالية على مدار يومين أهمية تجربة التعاون الدولي في الدائرة القطبية الشمالية بالنسبة لمستقبل الأنهار الجليدية في القطب الثالث في منطقة الهيمالايا والموارد المائية في آسيا، كما يسلط الضوء على ريادة الإمارات في أبحاث الطاقة النظيفة.

طاقة المستقبل

تناقش القمة العالمية لطاقة المستقبل على مدار 3 أيام العديد من الموضوعات المتعلقة بطاقة المستقبل والاستدامة. ويجمع الحدث قادة القطاع والمبتكرين والمفكرين من مختلف أنحاء العالم، ويضم العديد من الفعاليات والمنتديات التي تركز على مجالات الطاقة والطاقة الشمسية والمياه ومعالجة النفايات والمدن الذكية والمناخ والبيئة. وتتضمن القمة معرض ومنتدى معالجة النفايات «إيكوويست»، الذي يركز على الإدارة المستدامة للنفايات من خلال نهج الاقتصاد الدائري، ومعرض ومنتدى المياه، الذي يسلط الضوء على الحلول العالمية للأمن المائي في المناطق الجافة. وتشهد القمة أيضاً نموذجاً مبدئياً لمركز متخصص لإنتاج الهيدروجين، حيث يشهد هذا القطاع نمواً متسارعاً.

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