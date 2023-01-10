«بيئة أبوظبي» تشارك في الأسبوع

المصدر: أبوظبي - وام

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تشارك هيئة البيئة بأبوظبي في أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي سيقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال الفترة من 14 إلى 19 يناير الجاري.

ويسهم هذا الحدث المهم في وضع أجندة الاستدامة قبل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «مؤتمر الأطراف - 28»، الذي تستضيفه الدولة أواخر عام 2023.

ويشارك في الحدث، الذي تنظمه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار «متحدون بشأن العمل المناخي نحو مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين»، نخبة من خبراء الهيئة ضمن سلسلة من الفعاليات التي سيتم تنظيمها خلال هذا الأسبوع.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة بأبوظبي: «يؤكد هذا الحدث السنوي المهم على مكانة أبوظبي العالمية ودورها الرائد في مجال الاستدامة والتي تعتبر منصة مهمة للحوار وتبادل الآراء والخبرات حول قضايا الاستدامة على المستوى الدولي».

وأضافت: «يتطلع فريقنا إلى التعرف على مجموعة من الابتكارات وأفضل الممارسات من الخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم والتي ستعزز من جهودنا للحفاظ على البيئة بشكل أفضل كما سيتيح لنا الفرصة لتسليط الضوء على قصص نجاحنا وخبراتنا في هذا المجال».

وتجمع قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة رؤساء دول ونخبة من صناع القرار وقادة الأعمال ورواد التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم حيث ستركز أجندة القمة على استكشاف الفرص في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والابتكار لدفع عجلة العمل المناخي وتحقيق الحياد المناخي في المستقبل.

التنوع البيولوجي

وتشارك الدكتورة شيخة الظاهري في هذه القمة من خلال جلسة تقام في 17 يناير الجاري تحت عنوان «حالة العمل للتنوع البيولوجي» وتناقش، جنباً إلى جنب مع البروفيسور كارلوس مانويل دوارتي أستاذ علوم البحار في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية، كيف تعتمد رفاهية الإنسان والاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي على ازدهار التنوع البيولوجي وكيفية ضمان قيام الشركات بتضمين التنوع البيولوجي ضمن استراتيجيات أعمالها وكذلك الابتكارات التكنولوجية التي تساهم بتحقيق نتائج إيجابية.

كما تشارك في المنتدى السنوي لمنصة مصدر للمرأة في الاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة (WiSER) والتي تهدف إلى تحفيز النساء على لعب دور فاعل في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية. وستجمع هذه الفعالية التي تقام هذا العام تحت شعار «تمكين المرأة لقيادة التكيف مع المناخ» شخصيات بارزة ونخبة من قادة القطاعات وصناع السياسات وغيرهم من الشخصيات المؤثرة لتسليط الضوء على القضايا الملحة المتعلقة بالمرأة والاستدامة. كما تشارك الهيئة في منصة «شباب من أجل الاستدامة»، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وتهدف إلى تحفيز الشباب للمشاركة ومساعدتهم ليصبحوا قادة الاستدامة في المستقبل.

الكربون الأزرق

وسيشارك أعضاء مجلس شباب الهيئة في منتديين ضمن هذا المنصة، والتي سيتم تنظيمها تحت عنوان «تواصل الشباب»، حيث ستعقد الجلسة الأولى بعنوان «نموذج محاكاة للمناخ العالمي»، والتي ستحاكي المفاوضات الدولية بشأن تغير المناخ، وتوفر الفرصة للمشاركين لاستكشاف مخاطر تغير المناخ، وتحديات التفاوض بشأن الاتفاقيات الدولية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

كما سيتم عقد جلسة تركز على «موائل الكربون الأزرق والحلول المستندة إلى الطبيعة»، وستستكشف الجلسة ماهية الحلول القائمة على الطبيعة وكيف يتم تطبيقها في الإمارات العربية المتحدة ولماذا يعتبر الكربون الأزرق أحد أهم الحلول القائمة على الطبيعة وأكثرها فعالية في مكافحة تغير المناخ وكيف تلعب أشجار القرم دوراً رئيسياً في هذا المجال.

وستقوم الهيئة بوضع عدد من مجسمات على شكل صفر كبير «بيغ زيرو» «Big Zero» في جميع أنحاء شركة أبوظبي الوطنية للمعارض بحيث يمكن للزوار التخلص بأمان من عبوات المياه البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة والتي سيتم تجميعها لاحقاً وإرسالها ليتم إعادة تدويرها.

وتعتبر مجسمات «بيغ زيرو» جزءاً من حملة التوعية المجتمعية «معاً نحو الصفر»، التي تسعى الهيئة من خلالها لتحقيق هدفها الطموح الطويل الأجل المتمثل في تحقيق صفر نفايات من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة وصفر انبعاثات كربونية دون ترك أي أثر يذكر على التنوع البيولوجي.

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