دي بي ورلد: 2022 «العام الأكثر صداقة للبيئة» لمحطة ساوثهامبتون ببريطانيا

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت دي بي ورلد، أمس، أن محطة حاوياتها في ساوثهامبتون حققت أكثر عام صديق للبيئة، خلال 2022، بعد تخفيض بنسبة 55% بصافي انبعاثات الكربون من أسطولها ومنشآتها.

وتدير مجموعة دي بي ورلد، المزود للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، وتشغل موانئ ومحطات حاويات وأعمال لوجستية في 6 قارات اثنين من أكثر مراكز الخدمات اللوجستية تقدماً في المملكة المتحدة، وهما ميناءان للمياه العميقة في ساوثهامبتون، ولندن غيتواي.

ويمثل هذا الإنجاز خطوة كبيرة في تنفيذ طموحات دي بي ورلد لتقليل الانبعاثات، بعد أن أصبح ساوثهامبتون أول ميناء في بريطانيا يتخلص من الديزل الأحفوري في عملياته بالكامل، وينتقل إلى استخدام الزيت النباتي المهدرج في أبريل الماضي.

وحسب تقديرات دي بي ورلد يحقق التحول من الديزل إلى الزيت النباتي المهدرج في الميناء تخفيضاً بنحو 14,000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل إخراج أكثر من 8,000 سيارة عائلية من الطرقات.

وقال ستيف ماكريندل، مدير عمليات الموانئ في ساوثهامبتون، دي بي ورلد: «سنستخدم الزيت النباتي المهدرج في 2023، ما يجعلنا نتوقع انخفاضاً صافياً بنسبة 35% في انبعاثات الكربون من أسطولنا ومنشآتنا بنهاية العام، ما يؤدي إلى انخفاض بنسبة 90% في صافي ثاني أكسيد الكربون مقارنة بعام 2021، وسيؤكد هذا الأداء الرائد في القطاع التزامنا بلعب دورنا في مساعدة المملكة المتحدة على تحقيق هدفها المتمثل في صفر انبعاثات بحلول 2050».

وتقوم دي بي ورلد بتشغيل موانئ ومحطات حاويات وأعمال لوجستية حول العالم، ومنها ميناءان في المياه العميقة، وهما ساوثهامبتون ولندن غيتواي في المملكة المتحدة، مع إمكانية الوصول إلى محطات السكك الحديدية للشحن ومجمع لوجستي يشهد توسعاً كبيراً عند مدخل العاصمة البريطانية.

وفي لندن غيتواي سيرفع المرسى الرابع الجديد، والذي بلغت تكلفته 350 مليون جنيه استرليني، عند افتتاحه خلال 2024، الطاقة الاستيعابية بمقدار الثلث، وسيكون كهربائياً بالكامل، كما أن أول جرار كهربائي بالكامل لمحطة حاويات في المملكة المتحدة تم إدخاله في الخدمة فعلياً، وحقق ميناء ساوثهامبتون أعلى نسبة من الحاويات، التي يتم نقلها بواسطة السكك الحديدية في المملكة المتحدة وصلت إلى 30%.

وبالاقتران مع مساهمة لندن غيتواي ستتمثل النتائج البيئية في ما يعادل سحب نحو 300,000 شاحنة من طرقات المملكة المتحدة سنوياً، مما يخفض الانبعاثات، ويقلل الازدحام.

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