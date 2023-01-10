3049 شركة جديدة استقطبها مركز دبي للسلع المتعددة في 2022

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة؛ المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، تحقيق أفضل عام له على الإطلاق من حيث عدد الشركات الجديدة التي انضمت إليه، حيث استقطب 3049 شركة جديدة إلى دبي في عام 2022. ومع ارتفاع العدد بنسبة 23 % على أساس سنوي، يكون المركز قد كسر الرقم القياسي السابق المسجل في 2021 الذي شهد تسجيل 2485 شركة جديدة.

ويعزى هذا النمو القياسي إلى الطلب الكبير الذي شهده المركز من الأسواق الدولية، واستمرار زخم نشاطه القوي في قطاعات السلع الرئيسية، والطلب المتزايد من شركات البلوك تشين وتقنيات الويب 3 على المساحات المكتبية في مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، حيث ارتفع عدد الشركات الأعضاء المسجلة في المركز لأكثر من 500 شركة. وكان لالتزام مركز دبي للسلع المتعددة المستمر بتعزيز سهولة تأسيس وممارسة الأعمال التجارية في دبي أثرٌ كبير في دعم النمو القوي.

قيمة كبيرة

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «عمل مركز دبي بكفاءة خلال 2022 على تسريع وتيرة تنفيذ إستراتيجيته الطموحة للنمو بدعم من الانتعاش الاقتصادي القوي إقليمياً، مُركزاً على تقديم كافة أشكال الدعم الممكن لتعزيز نمو وازدهار الشركات الأعضاء فيه العاملة في القطاعات الواعدة وعالية التأثير مثل تقنيات الويب 3 والبلوك تشين والسلع والتجارة العالمية. ويعكس الأداء غير المسبوق الذي سجله المركز العام الماضي تسارع وتيرة نمو أعماله، كما يسلط الضوء على القيمة الكبيرة التي يضيفها المركز إلى كل شركة عضو مسجلة فيه».

وأضاف: «غالباً ما ننظر إلى عدد الشركات الجديدة المسجلة لدينا كمقياس للنشاط التجاري والاستثمار الأجنبي المباشر في دبي. وبالتالي، تُظهر هذه الأرقام القياسية التي حققناها في العام الماضي ثقة المستثمرين المتنامية في اقتصاد الإمارة وتزايد الفرص التي تقدمها دبي لكل من يطمح للنمو والازدهار».

ثقة

وقالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: «إن ما حققه المركز من زيادة سنوية كبيرة بنسبة 23 % في عدد الشركات الجديدة المسجلة فيه لتصل إلى 3,049 شركة جديدة في عام 2022 يرفع سقف طموحاته للنمو.

وفي ظل وجود عدد من المشاريع الجديدة المهمة قيد التنفيذ والتفاني المستمر لجميع أفراد فريق عمل مركز دبي للسلع المتعددة، فإننا واثقون من قدرتنا على مواصلة زخم النمو هذا خلال عام 2023. نتطلع خلال العام الجديد لترسيخ المكانة القوية والسمعة المرموقة لمركز دبي للسلع المتعددة عبر تعزيز خدماته وتطوير عروضه وبناء شراكات جديدة في جميع أنحاء العالم، بما يسهم في النهاية في استقطاب تدفقات تجارية جديدة عبر دبي».

مركز كريبتو

وفي ظل مواصلة تقنيات البلوك تشين والويب 3 اليوم خلق تأثيرات اقتصادية واجتماعية إيجابية بشكل متزايد في جميع القطاعات والصناعات، فقد شهد مركز كريبتو نمواً سريعاً خلال 2022، حيث يضم حالياً أكثر من 500 شركة، ما يجعله أكبر تجمع لشركات التشفير والبلوك تشين في المنطقة.

وكان المركز أبرم شراكة مع شركة رأس المال الاستثماري العالمية «برينك» لتسهيل فرص وصول أعضاء المركز إلى تمويل بقيمة 150 مليون دولار من صندوق «برينك» لمسرّعات الأعمال. وتُعد «برينك» إحدى شركات محفظة «أنيموكا براندز»، الشركة العالمية للاستثمار بمجالات البلوك تشين وتقنيات الويب 3، وستدعم هذه الشراكة المهمة النمو السريع لشركات تطوير تقنيات البلوك تشين والويب 3 على المدى الطويل، كما ستُضفي مزيداً من الزخم على خدمات القيمة المضافة التي يقدمها مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة.

وفي انعكاسٍ لسعي مركز دبي للسلع المتعددة لتسخير التكنولوجيا المتقدمة في سبيل النهوض بتجارة السلع وإضافة قيمة لهذه المنظومة المشتركة، عقد شراكة مع «سيف جولد» و«كومتك جولد» لترميز سبائك الذهب الموجودة في مرافق التخزين بدولة الإمارات. وسيتم دعم كل سبيكة ذهب بضمان من منصة «تريد فلو» من المركز، ما يعني سهولة أكبر في تداول الأصول الرقمية وميزة الأمان الإضافي والشفافية والربط بأصول حقيقية مع ضمان «تريد فلو».

تجارة السلع

وشهدت بورصة دبي للألماس، أكبر منشأة لمناقصات الماس في العالم، طلباً قوياً من الشركات التي تستضيف مناقصات ومزادات الماس والأحجار الكريمة.

وتعد دبي واحدة من المراكز الرائدة في العالم لتجارة الماس الخام والمصقول، كما تواصل تعزيز مكانتها في مجالات الأحجار الكريمة الملونة والماس المُصنّع في المعامل. وبفضل مساهماتها الرائدة للنهوض بالقطاع وتطويره، تم ترشيح الإمارات لرئاسة عملية كيمبرلي لعام 2024 عقب توليها منصب نائب الرئيس في عام 2023.

ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة كونه الشريك الرسمي للنسخة الثانية من معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا الذي تستضيفه دبي في فبراير القادم، كما يستضيف المركز المؤتمر السنوي للجمعية الدولية للأحجار الكريمة الملونة في الشهر نفسه.

وشهدت النسخة العاشرة من «مؤتمر دبي للمعادن الثمينة» مشاركة واسعة بحضور المئات من قادة قطاع المعادن الثمينة من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أبرز التحديات والفرص القائمة حالياً في قطاع الذهب والمعادن الثمينة. وكان من بين المتحدثين معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية؛ وديفيد تايت، الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي.

مركزا الشاي والقهوة

وعالج مركز الشاي أكثر من 42 ألف طن متري من الشاي السائب، و8200 طن متري إجمالاً من الشاي المعبأ ذي القيمة المضافة بما في ذلك حوالي 400 مليون كيس شاي. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 27 % مقارنة بالعام 2021، وبالتالي سجل المركز رقماً قياسياً جديداً من حيث إجمالي كميات الشاي التي تعامل معها المركز.

وقام مركز القهوة بتخزين ومعالجة أكثر من 4000 طن متري من البن الأخضر والمحمص من مجموعة واسعة من الأسواق المنتجة في جميع أنحاء أمريكا الوسطى والجنوبية وآسيا وأفريقيا. وشهد المركز انضمام 57 عضواً جديداً خلال العام، مما يدل على القيمة الكبيرة التي يضيفها المرفق إلى سلسلة توريد القهوة العالمية.

كما دعم مركز القهوة صناعة القهوة العالمية من خلال استضافة مجموعة من الفعاليات، بما في ذلك أول بطولة لتحميص القهوة في الشرق الأوسط وبطولة الإمارات الوطنية للقهوة المختصة «الآيروبريس»، إضافة إلى ذلك، تعاون مركز القهوة مع شركتي «كوإكس» و«جمعية البن والكاكاو الفيتنامية» ضمن إطار نسخة 2022 من معرض القهوة الفيتنامي.

وسجلت منصة «تريد فلو»، وهي سجل مركزي رقمي بالكامل تتمثل مهمتها في تسجيل حيازة وملكية السلع المخزنة في منشآت تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والقيمة الإجمالية بلغت 1.63 تريليون درهم (445 مليار دولار)، بزيادة 48 % عن 2021.

أبتاون تاور

حقق المركز إنجازات كبيرة فيما يتعلق بمشروعه التطويري منطقة أبتاون دبي، وقاربت نسبة الإنجاز 100 % ومن المقرر انتهاء أعمال البناء في أبتاون تاور وتسليمه أوائل العام الجاري.

وتم تأجير المساحات المكتبية في أبتاون تاور من الفئة الممتازة «أ» بالكامل في الـ22 طابقاً قبل الانتهاء من أعمال بناء البرج، مما يُعد دليلاً إضافياً على ثقة المستثمرين في المشروع والمركز واقتصاد دبي المزدهر.

وبصفته المطور الرئيسي لمنطقة أبراج بحيرات جميرا، واصل المركز إطلاق سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى ترسيخ مكانة مجتمع أعماله كوجهة عالمية مفضلة للعمل والعيش والزيارة.

وتضمن ذلك مشروعاً مستداماً تمثّل في استبدال مظلات مواقف السيارات بألواح طاقة شمسية، مما سيترتب عليه تحقيق وفورات في الطاقة تصل إلى 7,612 ميجاواط في الساعة سنوياً، كما أطلق المركز مجموعة واسعة من مرافق الرياضة واللياقة البدنية.

استثمار أجنبي مباشر

واصل مركز دبي للسلع المتعددة دوره الرائد في الترويج لدبي كوجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2022، حيث أجرى حملات ترويجية حضورية وافتراضية في 21 سوقاً حول العالم. ولتسليط الضوء على الفرص المتاحة في الإمارة، عقد المركز 15 فعالية تحت مظلة حملته الترويجية المباشرة «وجد من أجل التجارة» في 10 دول مختلفة، إلى جانب 7 فعاليات افتراضية، استقطبت 217 مشاركاً رفيع المستوى.

وأصدر المركز النسخة الرابعة من تقريره السنوي «مستقبل التجارة»، والذي يقدم توصيات مهمة للحكومات والشركات في العالم للدفع قدماً بمسيرة التجارة العالمية. وتم تنزيل التقرير منذ إطلاقه أوائل يوليو العام الماضي ما يقارب 200 ألف مرة.

جوائز

تقديراً لجهوده المستمرة في الارتقاء ببيئة الأعمال التي يوفرها للشركات المسجلة فيه، حصل مركز دبي للسلع على جائزة «أفضل منطقة حرة في العالم 2022» من مجلة «إف دي آي» التي تصدر عن صحيفة «فاينانشال تايمز» للعام الثامن على التوالي. كما حصل المركز على جوائز مثل «أفضل منطقة حرة للعام لكبرى الشركات التجارية – عالمياً» و«أفضل منطقة حرة للعام للشركات الصغيرة والمتوسطة – الشرق الأوسط» وجائزة «التميز العالمي في ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات»، وغيرها من الجوائز.

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