الإمارات تتمتع بإمكانات كبيرة للاستفادة من «الميتافرس»

المصدر: دبي - البيان

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كشف تقرير جديد صادر عن بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) بالتعاون مع شركة ميتا، أن دولة الإمارات تتمتع بإمكانات كبيرة وأرضية خصبة للاستفادة من عشر حالات استخدام متنوعة في عصر "الميتافرس" مثل الرعاية الصحية عن بُعد، وتقنية التوائم الرقمية، والأنشطة السياحية المعززة، والفعاليات الحية المدعومة بالواقع المعزز، والتسوق المدعوم بالواقع الافتراضي والمعزز، والأصول الرقمية، وغيرها.

وأشار التقرير إلى أن السوق المتقدمة في الإمارات يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً في توسيع نطاق الاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها عالم "الميتافرس". كما استكشف الاعتبارات الرئيسية وأفضل الممارسات وحالات الاستخدام ذات الصلة لإطلاق العنان للإمكانات والإيجابيات التي يوفرها عالم الميتافرس.

وتعمل الإمارات على تعزيز منظومتها الخاصة بعالم "الميتافرس" على نحو سريع. وتهدف استراتيجية دبي للميتافيرس، التي تم إطلاقها في النصف الثاني من هذا العام، إلى جعل دبي أحد أكبر 10 اقتصادات مساهمة في عالم "الميتافيرس" حيث تسعى جاهدة لتكون مركز عالمي لمجتمع "الميتافيرس".

واستضافت دبي في وقت سابق من هذا العام ملتقى دبي للميتافرس" الذي جمع أكثر من 300 من الخبراء العالميين وصنّاع السياسات وقادة الفكر وصنّاع القرار لتحديد أفضل الطرق للاستفادة من الفرص التي يوفرها عالم الميتافرس للقطاع الحكومي ومختلف القطاعات. وتهدف الاستراتيجية بشكل عام إلى تعزيز طموحات دبي بمضاعفة عدد شركات البلوك تشين ودعم أكثر من 40 ألف وظيفة افتراضية بحلول عام 2030.

وقالت الدكتورة ليلى حطيط، مدير مفوّض وشريك أول في شركة بوسطن كونسلتينج جروب: "تُعد دولة الإمارات رائدة على صعيد الاستعداد والجاهزية لتبني تقنيات "الميتافرس" عبر جميع عوامل التمكين الرئيسية، مع وجود بعض الفجوات التي يجب معالجتها، ولا سيما تكلفة الاتصالات.

وتشكل التكنولوجيا أمراً بالغ الأهمية في عصر "الميتافرس"، لكنها ليست سوى جزء واحد من المنظومة الواسعة والمطلوبة لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لعالم الميتافيرس، وتندرج ضمن مجموعة من الركائز الأساسية: وهي بنية تحتية موثوقة يسهُل الوصول إليها، وتكنولوجيا أرخص وأفضل، ووجود قاعدة مستخدمين تتبنى الابتكارات الجديدة، وإنشاء المحتوى، ووجود اقتصاد يدعم استخدام المنتجات، إضافة إلى الركيزة الأهم والمتمثلة في وجود لوائح تنظيمية قوية".

حالات الاستخدام

واستناداً إلى حجم السوق وإمكانات النمو والتركيز الحكومي، يستكشف التقرير الذي يحمل عنوان "خلق واقع جديد: الميتافيرس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا"، حالات الاستخدام العشر الأكثر صلة بسوق الإمارات.

وتشمل حالات الاستخدام هذه التعاون الافتراضي، والمهارات الرقمية والتدريب؛ والتعليم المعزز، والرعاية الصحية عن بُعد؛ وتقنية التوائم الرقمية، والأنشطة السياحية المعززة والفعاليات المدعومة بالواقع المعزز؛ والألعاب، والتسوق المدعوم بتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، إضافة إلى الأصول الافتراضية.

وقالت جوال عواد، رئيسة برامج السياسة العامة في الشرق الاوسط و شمال افريقيا و تركيا في ميتا: "نتعاون مع شركات أخرى على بناء عالم "الميتافرس" ليكون عالماً يستفيد منه مليارات الناس. نحن نستثمر في إنشاء منظومة متكاملة لعالم "الميتافرس" ودعم البرامج والأبحاث التي تركز على جعل هذا العالم وما يوفره من إمكانات في متناول أكبر عدد ممكن من الناس.

لهذا نتعاون ونعزز شراكاتنا مع العديد من الشركات والمؤسسات بالقطاع والقطاع العام والخاص والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، وشركات رائدة مثل بوسطن كونسلتينج جروب.

ويتيح لنا هذا النهج التعاوني العمل معاً لصياغة المبادئ والتوقعات التي يمكنها المساعدة في توجيه هذه التقنيات الجديدة خلال مرحلة بنائها وتطويرها وتحديد المجالات التي يمكننا من خلالها المساعدة في تعزيز تقدم هذه المنظومة. ونسعى معاً لضمان اقتران الحماس لهذه الإمكانات الجديدة مع تركيز كبير على تطويرها بشكل تعاوني ومسؤول".

تطبيقات المنصات

وتتخطى تطبيقات المنصات المبتكرة لعالم "الميتافرس" مسبقاً تجارب الألعاب، وتتوسع على نحو سريع لتشمل قطاعات أخرى عالية التأثير مثل التدريب على الرعاية الصحية والتعليم والسياحة. وعلى المدى الطويل، يجب أن تتوفر عدة أنواع من عوامل التمكين لكي تساهم مجتمعة في تطوير منظومة "الميتافرس" وضمان عملها بشكل أفضل وأوسع، وخلق المزيد من الزخم.

ويتوقع قادة الأعمال والمتخصصون التقنيون والمستثمرون إمكانات اقتصادية هائلة في عالم "الميتافرس".

وكما هو الحال مع العديد من جوانب "الميتافرس"، تختلف الأرقام الدقيقة بشكل كبير اعتماداً على المصدر. وتقدر بوسطن كونسلتينج جروب أن يصل إجمالي قيمة الفرص التي يوفرها سوق "الميتافرس" حول العالم إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2025.

وسوف تتركز معظم هذه الفرص في اقتصاد الأصول الافتراضية، ومن المتوقع أن ترتفع قيمة هذه الفرص من 90 مليار دولار في عام 2021 إلى ما بين 150 و300 مليار دولار في عام 2025.

فيما تشكل تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي والواقع الهجين أو المختلط (47 مليار دولار)، والخدمات السحابية (28 مليار دولار)، والشبكة (19 مليار دولار) والمنتجات والخدمات ذات الصلة ما يتبقى من سوق عالم "الميتافرس". وإلى جانب نمو الإيرادات، من المتوقع أن يوفر عالم "الميتافرس" مجموعة من الفوائد لجميع أنواع المستخدمين إضافة إلى شركات التكنولوجيا التي تدعم جانب العمليات.

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