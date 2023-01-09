«الفردان للصرافة» توفر لعملائها خدمات تحويل الأموال إلى تركيا

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الفردان للصرافة، عن إتاحتها لخدمة الاستلام الفوري للنقود في تركيا من خلال شراكتها مع منصة UPT التركية للتحويلات المالية، مما يسمح لعملائها في دولة الإمارات فرصة إرسال الأموال إلى تركيا بسهولة وسرعة.

ويحظى العملاء في إطار الشراكة بخدمة الاستلام الفوري للنقود في تركيا من أي من فروع البريد التركي وفروع UPT التي يفوق عددها 7000 موقع في الدولة، إضافة إلى الحوالات إلى الحسابات المصرفية، ما يضمن للعملاء تجربة سريعة وسلسة للغاية. وتتوفر تلك الخدمة المريحة كذلك في عدد من دول الكومنولث المستقلة ومنها أذربيجان وأوزبكستان وقرغيزستان وجورجيا.

أما العملاء المقيمون في دولة الإمارات فسيكون بوسعهم الاستفادة من الشراكة التي تصبح الفردان للصرافة بموجبها الجهة المعنية بمعالجة الدفعات الواردة إليهم، لتضيف خيارًا جديدًا إلى الخيارات المتعددة المتاحة ويحقق مزيدًا من القيمة للعملاء الحاليين والجدد.

وقال حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة: "تسعدنا الشراكة مع منصة UPT الرائدة لتوسعة نطاق عملنا والخيارات المتاحة لعملائنا، فالشراكة تجلب موجة جديدة من الابتكار وتعزز آفاق الخيارات المنافسة لتحويل الأموال لعملائنا في الإمارات."

وقال حسن جابر الفردان، نائب الرئيس التنفيذي لدى الفردان للصرافة: "توفر الشراكة الجديدة لعملائنا فرصة التداول بعملة جديدة بكل سهولة، فالاتفاقية تسمح بالاستفادة من نظام سريع وفعال للتحويلات المالية بتكلفة منخفضة وعلى نطاق واسع. كما أن سهولة التعامل بالنظام والاستلام الفوري للأموال سيعزز تجربة عملائنا بشكل كبير، ونتطلع إلى مواصلة توفير هذه الفرص الرائعة لعملائنا الكرام."

وقال هاكان أوزات، الرئيس التنفيذي لدى UPT: "نحن سعداء للغاية بشراكتنا مع الفردان للصرافة، وهي الشركة الرائدة لتحويل الأموال في دولة الإمارات. فقد وجدنا أن الشركتين تتشاركان القيم الأخلاقية ذاتها وتركزان على العملاء والأساليب المبتكرة، ولا شك في أن العملاء سيستفيدون من الشفافية والسرعة والسلاسة في خدمات تحويل الأموال المقدمة من خلال تلك الشراكة."

وقال مراد كاستان، نائب الرئيس التنفيذي للشراكات الدولية: "نفخر ببدء الشراكة مع الفردان للصرافة، والتي نوفر من خلالها خدمات فريدة بتكلفة معقولة لعملائنا. وستتيح خدمات القيمة المضافة إجراء الحوالات الفورية والعديد من الخيارات كالاستلام النقدي أو التحويل إلى الحسابات المصرفية أو إلى تطبيقنا الخاص بالأجهزة المحمولة UPTION ، فيما نواصل التعاون مع فريق الفردان للصرافة من أجل إضافة مزيد من الخدمات المبتكرة."

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