53 % من المهنيين في الإمارات يتوقعون زيادة رواتبهم خلال 2023

المصدر: دبي - البيان

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كشف استبيان الرواتب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023، الذي أجراه مؤخراً «بيت.كوم»، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع «يوجوف»، المنظمة المتخصصة بأبحاث السوق، عن مستويات رضا الموظفين عن رواتبهم الحالية والعوامل التي تؤثر عليها، بالإضافة إلى الأمور التي تساهم في تعزيز الولاء تجاه أصحاب العمل وأهمية الراتب في تعزيز الرضا الوظيفي والرفاهية، حيث توقع 53 % تلقي زيادة على رواتبهم خلال عام 2023. ومن المثير للانتباه أن 7 من 10 مجيبين في الإمارات (70 %) يعتقدون أن الرواتب إما تزداد أو تبقى على حالها.

وذكر 57 % من المجيبين أن حزمة رواتبهم الحالية تتضمن الراتب الأساسي إضافة إلى المزايا، بينما صّرح 26 % أنها تتضمن الراتب الأساسي فقط، وقال 18 % أنها تتضمن الراتب الأساسي والمزايا والعمولات. كما قال 30 % من المجيبين أن شركاتهم تقدم التعويض المادي مقابل العمل الإضافي.

أما بالنسبة لهيكل الأجور المفضل، فيفضل ثلثي المجيبين (66 %) الحصول على هيكل أجور ثابتة بنسبة 100 %، بينما يفضل 25 % الحصول على هيكل أجور ثابت جزئياً بأجر متغير يتضمن العمولات والحوافز.

وشملت المزايا الأكثر شيوعاً التي يحصل عليها الموظفون في الإمارات: التأمين الصحي الشخصي (46 %)، وبدل تذكرة طيران سنوية (33 %)، والمكافآت (%27)

وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم: "يكشف استبيان الرواتب السنوي عن بعض التطورات التي تشمل هيكل الرواتب الحالي ومستوياتها، ومعدل الرضا عن الرواتب، والتصورات المرتبطة بتكلفة المعيشة، مما يقدم لمحة عامة عن سوق العمل والاقتصاد ككل. ويتعين على أصحاب العمل اليوم الاهتمام بحزمة التعويضات التي يتم تقديمها للموظفين، والنظر في توقعاتهم تجاه الرواتب

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