عوائد مربحة عالمياً للاستثمار في شراء بيوت العطلات بالامارات

المصدر: دبي - البيان

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أكدت كريستينا بوتكارو، المدير العام لشركة "نسمة" للإقامات الفاخرة، التابعة لشركة التميمي للاستثمار تزايد الطلب القوي على بيوت العطلات لعقود الإيجار قصيرة الأجل في دولة الامارات، حيث يقوم العديد من ملاك العقارات في الوقت الراهن بتلبية هذا الطلب نظراً للعائد الاستثماري الجاذب لهذا النوع من الاستثمارات والذي يعتبر تنافسياً مقارنة بالنسبة العالمية.

وقالت: ليس من المستغرب أن تزداد شهية المستثمرين العقاريين في الاستثمار في هذا القطاع المربح، إلا أنه وكغيره من الاستثمارات الأخرى، فإن شراء بيت للعطلات للإيجار قصير الأجل، يستوجب الانتباه للعديد من الأمور المهمة وأخذها في الاعتبار. وبالنظر إلى الأموال التي يتطلبها الأمر، فإن قرار الاستثمار المندفع هو أمر غير مضمون النتائج.

وأردفت: إن مشتري أي عقار تكون لديه مجموعة مختلفة من أهداف الاستثمار المتميزة، ولكن الأمور الواردة أدناه قد تكون نقطة انطلاق جيدة بالنسبة لكم عند البحث عن استثماركم العقاري الرئيسي.

اختيار الموقع المثالي

وتابعت: لا شك أن الموقع من الأمور الهامة وبغض النظر عن مدى الرفاهية التي يوفرها أو روعة مكان الإقامة الخاص بكم، فمن المهم بمكان أن يكون يقع في مناطق يرتادها السياح ويتمتع بالوصول السهل إلى الخدمات مثل المقاهي والمطاعم. ويمكنكم العثور على العديد من المناطق المهمة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. في دبي على سبيل المثال المناطق الرئيسية هي جميرا بيتش ريزيدنس ونخلة جميرا ودبي مارينا ومنطقة برج خليفة ومركز دبي المالي العالمي وسيتي ووك ووبلوووترز وميناء خور دبي ودبي هيلز ودبي كريك هاربور وغيرها من المناطق.

وأضافت: هناك أمر آخر يجب الانتباه له عند شراء بيت عطلات لتأجيره وهو شاغليه. هل تبحث عن عائلات كبيرة أو مجموعات أو أزواج أم أفراد؟ حيث أنه كلما كان العقار الخاص بك أكثر قابلية للتحكم فيه، كلما كان أفضل، لأنه وبهذه الطريقة يمكنك عرض عقارك على مجموعات متنوعة من المستأجرين.

وقالت: لا يجب عليك فقط تحديد أهدافك عند الاستثمار في منزل لقضاء العطلات. من المهم بنفس القدر معرفة الغرض من القيام بذلك.

إذا كان الأمر يتعلق بإيجاد مصدر دخل جديد، على سبيل المثال، يجب أن تؤخذ في الاعتبار كافة قرارات الشراء لتحقيق الدخل الأمثل من الإيجار. وقد تفكر أيضاً في المناسبات التي تريد فيها استخدام العقار لقضاء اجازاتك مع عائلتك وأصدقائك، خذ وقتاً لفهم دوافعك من شراء منزل عطلات.

وأوضحت أن الاستثمار العقاري ليس رخيصاً، لذلك عليك إجراء بحث عميق وتغطية كل جانب من جوانب مشروعك. كما أن ميزانيتك هي واحدة من الضروريات. وبصفتك مستثمراً، يتعين عليك أن تأخذ في الاعتبار ليس فقط سعر العقار الذي تتطلع إليه، ولكن أيضاً العوامل الأخرى مثل الصيانة والتأمين والمرافق وغير ذلك.

وتابعت: الاستعانة بخبير عقارات قد تدخر وقتك وجهدك. إن مدراء العقارات يمكنهم مساعدتك لفهم السوق بشكل أفضل والاهتمام بعقارك والمستأجرين المستهدفين. كما يمكنهم العمل معك لضمان إنك لا تفقد الوصول إلى عقارك عندما تحتاجه للاستمتاع بالعطلات مع عائلتك رغم تأجيره للعطلات القصيرة.

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