شراكة بين «أبوظبي التجاري» و«فلكس باي» تتيح الحساب المصرفي الرقمي لأي فرد

المصدر: دبي - البيان

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في مبادرة هي الأولى من نوعها ستساهم في تحفيز التحول الرقمي في مجال الخدمات المالية وتسريع مسيرة الشمول المالي في الإمارات، اعلنت شركة «فلكس باي» FlexxPay، وهي شركة ذات تأثير اجتماعي متخصصة في مجال التقنية المالية، عن تعاونها مع بنك أبوظبي التجاري، وذلك لإتاحة خدمة الحساب المصرفي الرقمي لأي فرد، إلى جانب مجموعة متنوعة من المزايا الوظيفية وحلول شاملة لكشوف الرواتب لدى الشركات. وسيؤدي ذلك إلى الاستغناء عن البطاقات المُكلفة لصرف الرواتب والحلول الأخرى التي تستغرق وقتًا طويلاً لمعالجة رواتب الموظفين الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية.

وبصفتها المنصة التقنية الرائدة في مجال الدخل المكتسب والمزايا الوظيفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتيح منصة «فلكس باي» والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للعاملين بنظام الرواتب إمكانية الحصول إلى جزء من دخلهم المكتسب - سواء على هيئة رواتب أو عمولات – إذا احتاجوا إليها في أي وقت وفي أي مكان. كذلك، تقدم المنصة حل كشوف الرواتب للشركات ومزايا وظيفية أخرى مثل أدوات الادخار.

وبفضل تعاون «فلكس باي» مع بنك أبوظبي التجاري فإنه بإمكان الشركات في الإمارات الآن توفير حسابات مصرفية رقمية لموظفيها الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية وذلك عبر تطبيق FlexxPay وبالتالي، منحهم إمكانية الحصول على الخدمات والمزايا الوظيفية التي تقدمها «فلكس باي»، ومن بينها الحصول على الرواتب المكتسبة عند الطلب. لا تقتصر أوجه الدعم المقدم للشركات على امتلاك الموظفين لحسابات مصرفية فحسب، بل سيتسنى لصاحب العمل أيضًا الحصول على مجموعة كاملة من خدمات كشوف الرواتب المقدمة من بنك أبوظبي التجاري والمزايا الوظيفية التي توفرها «فلكس باي». وتهدف خدمات «فلكس باي» إلى تحفيز الموظفين وزيادة الإنتاجية.

وقال مايكل تروشلر، الرئيس التنفيذي لشركة «فلكس باي»: "من خلال التعاون مع بنك أبوظبي التجاري، تمنح "فلكس باي" جميع عملائنا خيار توفير حساب مصرفي تلقائيًا لجميع موظفيهم. بمجرد تسجيل شركة مع فلكس باي، يمكن لأي شخص فتح حساب مصرفي عبر التطبيق والاستفادة من جميع الخدمات التي نقدمها. تعد هذه الخطوة نقلة نوعية بالنسبة للشركات من حيث طريقة معالجة الرواتب المتعددة كل شهر نظرًا لوجود نسبة من موظفيها بدون حسابات مصرفية. يمكن للشركات أيضًا اختيار التسجيل في حل كشوف الرواتب المستند إلى السحابة - مجانًا."

وتتيح «فلكس باي» خدمة التسجيل من خلال خطوات بسيطة للغاية دون أن تحمل الشركة أي تكلفة إضافية. بمجرد الاشتراك في «فلكس باي»، تصبح القوى العاملة في الشركة على إطلاع على المزايا الوظيفية الجديدة، ويصبح بإمكان الموظفين تنزيل التطبيق والاستفادة فورًا من جميع الخدمات التي تقدمها «فلكس باي».

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