انطلاق «ستيل فاب» بمشاركة 200 شركة من 33 دولة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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افتتح الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، صباح أمس، في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات النسخة الـ 18 من معرض الفولاذ والصلب «ستيل فاب 2023»، الحدث التجاري الأضخم من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسط مشاركة دولية واسعة من 200 شركة، تمثل 33 دولة، من نخبة المُصنعين والمُوردين العالميين، وتضم أجنحته أكثر من 400 علامة تجارية محلية وعالمية.

وحضر افتتاح المعرض، الذي يستمر حتى 12 يناير الجاري، عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وعدد من المسؤولين الحكوميين، وممثلي قطاع الصناعة في الدولة، وطيف واسع من رجال الأعمال والمستثمرين الصناعيين.

وعقب الافتتاح، تجول الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي، برفقة رئيس غرفة الشارقة، وعدد من الشخصيات والمسؤولين، في أرجاء المعرض، حيث تفقد مختلف أقسامه، والتقى عدداً من العارضين، واستمع منهم إلى شرح حول أحدث منتجات وتقنيات صناعة الحديد والصلب التي تعرضها شركاتهم.

ويجمع الحدث، الذي ينظمه المركز، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير المقبل، قادة صناعة الصلب والخبراء والمعنيين بالصناعة، وعدد من أهم الدول الرائدة في هذا المجال، عبر أجنحة وطنية، تضم كبريات الشركات التجارية والمُصنّعة في العالم، وفي مقدمها بريطانيا، والصين، وإيطاليا، والهند، وألمانيا، وتركيا، إلى جانب نخبة من أبرز الشركات المحلية والإقليمية.

منصة

وأثنى الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي، على جهود غرفة الشارقة ومركز إكسبو الشارقة، ودورهما في تعزيز مكانة هذا الحدث، الذي استطاع خلال 18 دورة أن يكون منصة مثالية للمهتمين والعاملين في صناعة الحديد والصلب على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات، تشهد طفرة صناعية كبيرة، في ظل الدعم الحكومي لقطاع الصناعة، الذي يعد القاعدة الرئيسة للاقتصاد العصري، ولهذا يشكل المعرض سنوياً، فرصة مهمة للمصنعين المحليين على مستوى الدولة وإمارة الشارقة، التي تمتلك أكثر القطاعات الصناعية استدامة، وتشكل قلب الصناعات التحويلية على مستوى الدولة، للاستفادة من الخبرات والتجارب التي يستعرضها الحدث، والتي تسهم أيضاً في تمكين الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتروج في الوقت نفسه لبيئة الأعمال الصناعية المثلى التي تمتلكها الشارقة، أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وضمان التنمية الصناعية المستدامة.

دعم

وأكد عبد الله سلطان العويس، أن دعم غرفة الشارقة، ورعايتها الحثيثة لمعرض ستيل فاب 2023، يأتي انطلاقاً من استراتيجيتها القائمة على تسخير كافة الإمكانات لدفع عجلة التنمية الصناعية، انسجاماً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، وذلك من خلال إيجاد وتطوير حدث تسهم مخرجاته في دعم الصناعات التحويلية بالإمارات، التي تصدرت المرتبة الأولى عربياً خلال 2021، من حيث قيمة صادرات الصناعات التحويلية، مع بلوغها نحو 142.5 مليار دولار، والتي تقوم أساساً على الحديد والصلب، وذلك بما يقدمه «ستيل فاب» من أحدث المنتجات والحلول والتقنيات العالمية في هذه الصناعة، والتطبيقات الجديدة التي تطور خبرات الشركات الوطنية، وتسهم أيضاً في تعزيز تنافسيتها، في إطار دعم الغرفة للهوية الصناعية الموحدة «اصنع في الإمارات».

وقال سيف محمد المدفع: إن الفعاليات التي تشهدها أرض المعارض في مركز إكسبو الشارقة، أسهمت بشكل كبير في ترسيخ ريادة إمارة الشارقة الإقليمية، وتحفيز ديناميكيتها، كمركز لممارسة وتأسيس الأعمال، ومنصة مثالية لتلاقي الشركات والمستثمرين والخبراء من مختلف القطاعات، ومن شتى أنحاء العالم، وهذا ما نسعى له دوماً في كافة الفعاليات التي ننظمها، لا سيما معرض «ستيل فاب»، الذي استطاع عاماً تلو الآخر، أن يؤكد دوره الهام في توفير الدعم لصناعة الحديد والصلب والصناعات المرتبطة بها، من خلال استقطابه سنوياً لآلاف الزوار والمهتمين، ما يعكس مدى أهميته المُتصاعدة إقليمياً ودولياً، كمنصة رائدة لاكتشاف الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة في قطاع صناعة وتشكيل الصلب والمعادن.

تقنيات

ويشهد المعرض على مدار 4 أيام، أحدث المنتجات والحلول والتقنيات العالمية في قطاع صناعة الحديد والصلب، والتي ستقدمها أهم الدول الرائدة في هذا المجال، عبر أجنحة وطنية، تضم كبريات الشركات التجارية والمُصنعة في العالم، وفي مقدمها بريطانيا، والصين، وإيطاليا، والهند، وألمانيا، وتركيا، إلى جانب نخبة من أبرز الشركات المحلية والإقليمية، كما ستشهد فعاليات الدورة الثامنة عشر، إطلاق النسخة الثانية من مسابقة «أفضل لحام»، التي ينظمها مركز إكسبو الشارقة، بالتعاون مع شركة «ESAB»، ومعهد الشرق الأوسط للتدريب الصناعي، وذلك بهدف تعزيز التميز في صناعة اللحام لدى المحترفين والمهنيين في هذا المجال، من مختلف الشركات الرائدة المشاركة في المعرض، وبلغ عدد المسجلين في المسابقة، التي تنقسم إلى جولتين، 40 متسابقاً، حيث سيتم في ختامها اختيار الفائزين، بعد عقد الاختبارات النهائية من قبل لجنة تحكيمية مكوّن أعضاؤها من ممثلين عن الجهات المنظمة، كما يقدم للزوار فرصة المشاركة في العديد من الجلسات والندوات الحوارية، والاستماع إلى كبار اللاعبين المحليين الدوليين في مجال الأعمال المعدنية، والخبراء والمتخصصين الذي سيشاركون آراءهم وخبراتهم، بشأن أبرز المواضيع الخاصة بالقطاع.

مشاركون

أكد مشاركون في معرض (ستيل فاب 2023) للأعمال المعدنية، الذي أقيم في إكسبو، صباح أمس، أن المعرض يعد فرصة ومنصة جيدة لعرض آخر منتجاتهم وآلاتهم وماكيناتهم الحديثة، التي تم توريدها من دول متعددة، مزودة بأحدث الابتكارات التكنولوجية في صناعة المعادن والصلب وقص الحديد، مبينين أن الوجود والمشاركة في مثل تلك المعارض والفعاليات، سيعرف بمنتجاتهم، وبالتالي، عرضها أمام أكبر شريحة مهتمة بالحديد والصلب ومركباته، كما يعكس رؤى خبراء من الإمارات وخارجها، لمناقشة العديد من المواضيع المتخصصة في هذا المجال، ومن أبرزها حلول تركيب الصلب الهيكلي الشاملة، والتقنيات المبتكرة للحفر والتنسيب، وتقنيات التصنيع الرقمي المتقدمة، وخامات النفط والغاز، وغيرها من الموضوعات التي سوف تحقق الاستفادة لكافة أصحاب المصالح، من الذين يعملون في الحديد والصلب والأعمال الإنشائية في كافة الميادين العقارية وخلافها.

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