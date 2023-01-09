«الفجيرة الوطني» يوقع شراكة مع «لون» لنشر حلول التحليلات المالية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الفجيرة الوطني عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة لون للتكنولوجيا، الشركة الإماراتية المتخصصة في تحليلات البيانات المالية، وذلك بهدف تطوير ونشر منصة لون الرائدة بما يعزز قدرتها على إدارة وتحليل البيانات.

وتنشر «لون» بموجب الاتفاقية حلّ لون إنسايتس الخاص بها والقائم على تقنية تعلم الآلة لتحويل البيانات الأولية لمدفوعات وتعاملات العملاء إلى نقاط بيانات قيّمة تُتيح لبنك الفجيرة الوطني القدرة على توفير خدمات مالية فائقة التخصيص وعالية القيمة لجميع عملائه على مستوى دولة الإمارات.

ويمنح حلّ «لون» إنسايتس المؤسسات المالية فرصة الحصول على التحليلات المعمقة لعادات إنفاق العملاء وأولوياتهم، إلى جانب تعزيز الوعي المالي للعملاء ومساعدتهم على تكوين فهم أوضح لنفقاتهم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال هلال طارق لوتاه، الشريك المؤسس لشركة لون: «تندرج هذه الاتفاقية ضمن مساعينا الرامية لإتاحة فرص الوصول إلى البيانات المالية أمام الجميع بتزويد المستهلكين في دولة الإمارات التحليلات الدقيقة الضرورية لتحسين قرارات الإنفاق التي يتخذونها».

ومن جانبه، قال ألكسندر سويد، الشريك المؤسس لشركة لون للتكنولوجيا: «تؤكد هذه الشراكة التزام كل من لون وبنك الفجيرة الوطني ودولة الإمارات توفير الخدمات المالية عالية الجودة لجميع العملاء على مستوى الدولة».

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: «نحرص في هذه الاتفاقية على مساعدة عملائنا على الحصول على تحليلات أكثر عمقاً وقابلية للتنفيذ في ما يخص أنماط الإنفاق الخاصة بهم، فضلاً عن تزويدهم باقة أكثر تخصيصاً من الاستشارات المالية. وتنسجم هذه الاتفاقية بالكامل مع استراتيجيتنا الرامية إلى طرح الحلول الرقمية المتطورة في المجالات التي تتيح لها إضافة القيمة وتعزيز تجربة العميل».

ويحرص بنك الفجيرة الوطني على تعزيز شراكته مع عملائه متجاوزاً دوره مزوداً للخدمات فحسب. ولذا، لا يقتصر دور البنك على تقديم المنتجات والخدمات، بل يسعى إلى مساعدة العملاء على تعزيز وعيهم المالي بتقديم نصائح إعداد الميزانيات واستشارات الأمن السيبراني الكفيلة بدعمهم في تحقيق أهدافهم المالية، ما يتطلب تحقيق التوازن بين اعتماد الحلول الرقمية واستدامة مشاركة العنصر البشري. وتعزز الشراكة الجديدة مع لون للتكنولوجيا هذه المنهجية المتمحورة في خدمة العملاء.

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