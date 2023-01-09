50 % تنزيلات «جوهرة» في مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت مجوهرات جوهرة، العلامة التجارية المتخصصة في المجوهرات حملة حسوم كبيرة لدى متاجرها في الإمارات، أطلقت عليها «حسوم الشتاء» وتستمر في فترة مهرجان التسوق في دبي.

وستقدم عبرها حسوماً بنسبة 50% على تشكيلة مختارة من المجوهرات الماسية واللؤلؤ.

وانطلقت الحسوم في متاجر أبوظبي والعين من 25 نوفمبر وتستمر حتى 24 يناير، وفي الشارقة من 15 ديسمبر وحتى 29 يناير، وفي الفجيرة من 15 ديسمبر وحتى 14 يناير فيما تستمر العروض في إمارة من 26 ديسمبر وحتى 26 يناير.

كما ستستمر جوهرة في تقديم الأفضل لعملائها دوماً، فتزامناً مع حملة حسوم الشتاء أطلقت مجوهرات جوهرة حملة سحوب رائعة لدى متاجرها كافة في الإمارات العربية المتحدة صمن سحوب مهرجان دبي للتسوق على 25 كيلوغراماً من الذهب لـ100 فائز بالتعاون مع مجموعة دبي للذهب والمجوهرات وذلك من 15 ديسمبر وحتى 29 يناير.

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