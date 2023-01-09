5 فعاليات مجانية للزوار بمراكز «ماجد الفطيم» في مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي - البيان

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تُطلق «ماجد الفطيم»، شركة تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط، برنامجاً مملوءاً بالترفيه، بالتزامن مع مهرجان دبي للتسوق، وذلك في كلٍ من «مول الإمارات»، و«سيتي سنتر ديرة» و«سيتي سنتر مردف». ويتضمن البرنامج عروض الرقص المباشرة مع فرقة «بلاك ويدو» Black Widow و«W.A.F.L.E Crew» وراقصة الفلامنكو «ماريا كروز» Maria Cruz، فضلاً عن الجوائز والعروض الترويجية الضخمة.

وفي ما يلي قائمة بأهم 5 فعاليات يمكن للزوار الاستمتاع بها في مراكز التسوق:

1. الفرقة الإيطالية «بلاك ويدو»، من تقديم «مهرجان دبي للتسوق»

ستقدم فرقة «بلاك ويدو» القادمة من إيطاليا إلى دبي، بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري وعلى مدى ثلاثة أيام عرضاً متميزاً في «مول الإمارات». وتشتهر الفرقة بأداء الرقصات التفسيرية، بأسلوبٍ متميز يسوده التناغم وحركات الأيدي المنسقة تماماً بناءً على أشكال هندسية.

الدخول مجاني، من 13 وحتى 15 يناير، «مول الإمارات»، البرشاء.

2. فلامنكو مع «ماريا كروز وكايتانو لا أوردين»، من تقديم «مهرجان دبي للتسوق»

ستتاح الفرصة أمام زوار «مول الإمارات» للاستمتاع بعروض الفلامنكو، وهو نوع من الموسيقى التراثية الإسبانية، ومن تقديم «ماريا كروز»، التي شاركت في نهائي برنامج المواهب «جوت تالنت» في إسبانيا، مع شريكها في الرقص «كايتانو لا أوردين». وسيرافق الثنائي مجموعة من الموسيقيين المتميزين، وذلك في الفترة الممتدة بين 27 و29 يناير لإحياء الموسيقى الإسبانية.

الدخول مجاني، 27-29 يناير، «مول الإمارات»، البرشاء

3. Tunes DXB، من تقديم «مهرجان دبي للتسوق»

وفي إطار الجهود لإضفاء المزيد من الأجواء الإيجابية، ستعود Tunes DXB بعد الطلب الجماهيري، على المشاركة في فعاليات «مهرجان دبي للتسوق» مع عرض خاص للمواهب الإماراتية. ويشارك في هذا العرض علياء العلي وميثاء المنصوري وشيباني وبوفوري وغيرهم الكثير. ويمكن للزوار على مدى 12 يوماً، الاستمتاع بالعروض الموسيقية المباشرة بين الساعة 4:00 و10:00 مساءً.

الدخول مجاني، 5 - 61 يناير، فود سنترال، «سيتي سنتر ديرة».

4. رقص الشوارع مع فريق W.A.F.F.L.E Crew من تقديم «مهرجان دبي للتسوق»

بعد الانتشار الكبير والجماهيرية التي حققتها في مترو أنفاق نيويورك، ستقدم فرقة «W.A.F.F.L.E Crew» الخاصة بأداء رقص الشوارع، عروضاً خاصة في «سيتي سنتر مردف» في الفترة الممتدة من 6 وحتى 12 يناير. وحصلت فرقة الرقص المتميزة، على الباز الذهبي في برنامج المواهب الأمريكية America’s Got Talent، إلى جانب فرقة عرض التايكواندو العالمية «World Taekwondo Show»، التي ستقدم أيضاً عروضاً ترفيهية مباشرة بين 13 و15 يناير.

الدخول مجاني، من 6 وحتى 12 يناير لمشاهدة فرقة «W.A.F.F.L.E Crew» ومن 13-15 يناير لمشاهدة عرض التايكواندو العالمية، «سيتي سنتر مردف».

5. عروض «باو باترول»

يمكن للعائلات التي تتطلع للاحتفال بالعام الجديد مع أطفالها، الاستمتاع بالعروض الترفيهية التي يقدمها «باو باترول» في «سيتي سنتر مردف»، المحببة عند الأطفال. وتم التصويت لهذا العرض من قبل المتسوقين في «التصويت الخاص لمراكز التسوق سيتي سنتر»، ومن المؤكد أن هذا الترفيه سيدخل الفرح والسعادة لدى جميع أفراد العائلة من جميع الأعمار.

الدخول مجاني، 20 - 29 يناير، «سيتي سنتر مردف».

وسيتمكن كل زائر، قام بإنفاق أكثر من 200 درهم في جميع مراكز التسوق التابعة لـشركة «ماجد الفطيم»، من الاستمتاع بالأنشطة الستة في «الجاليريا المركزية»، والتي تشمل اللقاءات اليومية بشخصيات تشيس ومارشال.

بالإضافة إلى الجوائز الأسبوعية لـ«مليونير برنامج شير» من «ماجد الفطيم»، في «مهرجان دبي للتسوق»، سيتم تقديم أنشطة متميزة مملوءة بالغموض والتشويق، عبر صندوق أسود غامض سيوجد في كل مركز تسوق، حيث سيحصل الزوار الذين يتسوقون بقيمة 200 درهم إماراتي وما فوق على فرصة توقع ما بداخل الصندوق. وفي الحفل المخصص للكشف عن المحتويات الغامضة للصندوق، في كل مركز تسوق، سيحصل أحد المشاركين الذين توقعوا محتويات الصندوق بشكلٍ صحيح، على جوائز تصل قيمتها إلى 250،000 ألف درهم إماراتي في «مهرجان دبي للتسوق».

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