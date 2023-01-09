سلاسل التوريد.. المحرّك الأول للاقتصاد العالمي!

المصدر: البيان

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واجهت سلاسل التوريد العالمية أزمة حادّة في عام 2021 مما أدّى إلى تباطؤ وظائفها والضغط على خدمات الإنتاج وطلبات المستهلكين، حيث انعكس ذلك بشكل دراماتيكي على أداء الاقتصاد العالمي. ولا تزال سلاسل التوريد العالمية في مرحلة التعافي بعد الجائحة. فكيف تؤثّر سلاسل التوريد العالمية على الاقتصاد العالمي؟ التفاصيل في ما يلي.

ما هي سلاسل التوريد العالمية؟

هي وحدات مترابطة ضمن منظومة عالمية تربط الشركات كافة ببعضها البعض وتوفر لها الرؤية الواضحة والشاملة من حيث طبيعة المعلومات، والمواد الأولية، والموارد، والمنتجات، والخدمات كافة التي تتخلّل عملية الإنتاج وصولاً إلى التسليم. كل رابط في هذه السلسلة يعتمد على الرابط الذي يسبقه بطريقة متتابعة ومتكاملة. ويجري تنسيق هذه الروابط بالاعتماد على الإنترنت والتقنيات الحديثة. وفي السنوات الماضية، اعتبرت سلاسل التوريد العالمية المحرّك الأول لعولمة الاقتصاد.

أبرز تأثيرات سلاسل التوريد العالمية على الاقتصاد العالمي

• تؤدي مشاكل سلاسل التوريد إلى ارتفاع مباشر في معدلات التضخم في العالم.

• يؤدي ارتفاع مستوى التضخم إلى ارتفاعات في أسعار المواد المولّدة للطاقة على أنواعها، وبالتالي تقييد القدرة والنشاط الاقتصادي للعديد من الدول.

• أي ثغرة في سلاسل التوريد كفيلة في أن تعطّل شبكة إنتاج كاملة لخدمة معينة، مما قد يؤدي إلى تأخر أو تعطيل في قطاع معيّن، وهذا القطاع قد يؤثّر بطريقة مباشرة على قطاعات أخرى.

• تراجع كبير في حركة التجارة العالمية، وهي من أهم المحركات الاقتصادية.

• تراجع في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

• تباطؤ أو تراجع في النمو الاقتصادي العالمي.

"دي بي ورلد": تعيد تصوّر سلاسل التوريد العالمية

يعتبر استشراف المستقبل من أهم الركائز التي تقوم عليها استراتيجيات "دي بي ورلد"، المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم. تشكّل خدمات "دي بي ورلد" روابط لسلاسل التوريد العالمية عبر شبكة عالمية مترابطة تضم 295 وحدة تجارية في 78 بلداً عبر ست قارات. وتعمل "دي بي ورلد" على توفير حلول ذكية عبر تقنيات رقمية جديدة لتسهيل تدفق حركة التجارة حول العالم.

واستطاعت "دي بي ورلد" خلال الربع الأول من 2022 مناولة 19.3 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً على مستوى محفظتها العالمية من محطات الحاويات، متخطية التحديات العالمية على مختلف الأصعدة التي تسببت بها الجائحة، وحققت نمواً مطّرداً في أعمالها. وقُدّرت العائدات المحققة للشركة خلال الأشهر الستة الأولى لعام 2022 ما يقارب 7.93 مليار دولار أمريكي، بنسبة نمو 60.4% على أساس سنوي.

وفي عام 2021، حققت "دي بي ورلد" عائدات بلغت حوالي 39.6 مليار درهم إماراتي، بنسبة نمو 26.3%.

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