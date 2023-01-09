موجة التضخّم وانعكاساتها على سلاسل التوريد.. علاقة تبادلية

المصدر: البيان

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أثقل التضخّم بحمله وتأثيراته المباشرة على سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم، حيث برزت عوامل عديدة ساهمت في زيادة معدّلات التضخّم في السنوات المنصرمة، وهو ما خلّف انعكاسات سلبية في ظل اضطراب وتقييد حركة التجارة العالمية.

ما هو التضخّم وما هي أبرز أسبابه؟

التضخّم الاقتصادي مصطلح برز كثيراً في السنتين الماضيتين وخاصة بعد انتشار جائحة كوفيد-19. وفي تعريف بسيط عن التضخّم، إنه عبارة عن غلاء تكاليف الخدمات والسلع على صعيد دولة ما أو العالم ككل، وذلك ضمن فترة زمنية معيّنة. أما أبرز أسباب التضخّم الاقتصادي فهي زيادة الطلب على سلع وخدمات معيّنة في وقت لا يستطيع السوق أو التجار تلبية هذه الكميّة من الطلب، بالإضافة إلى الارتفاع في سعر إنتاج هذه السلع.

في الواقع، خلال فترة الجائحة التي هزّت العالم بأسره، كانت فترات الإغلاق الطويلة كفيلة بأن تزيد التضخّم على سلع معيّنة، إذ ازداد الطلب كثيراً على منتجات محدّدة تعتبر يومية وضرورية، فيما قلّ بشكل كبير على منتجات أخرى اعتُبرت ثانوية.

وقد استثمرت "دي بي ورلد"، المزود الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، في العديد من الموانئ وذلك لتعزيز كفاءة سلاسل التوريد. كما أن فريق عملها المتنوع والمحترف ملتزم بتقديم قيمة مضافة من خلال التركيز على بناء علاقات تعود بالنفع على جميع الأطراف مع الحكومات وخطوط الشحن البحري والتجار وغيرهم من الأطراف المعنيين في سلسلة التوريد العالمية، وهي علاقات تستند إلى الثقة المتبادلة والشراكات طويلة الأمد.

ما هي سلسلة التوريد؟

تمثل سلسلة التوريد، أو ما تعرف أيضاً بسلسلة الإمداد، العملية الكاملة التي تجمع المراحل كافة ما بين إنتاج سلعة أو خدمة وتسليمها إلى المستهلك النهائي. وتضم عملية سلسلة التوريد الأشخاص والتكنولوجيا والنشاطات والمعلومات وغيرها التي يعتمد عليها سير العملية بين الإنتاج والتسليم.

العلاقة بين التضخّم وسلسلة التوريد

يوجد علاقة وثيقة بين مفهومي التضخّم وسلسلة التوريد، حيث يؤدي ارتفاع التضخّم إلى ارتفاع تكاليف النقل، ما يؤثّر سلباً على سلسلة التوريد. في حين أن الاضطرابات والاختناقات في سلاسل التوريد تزيد أيضاً من مشكلة التضخّم، وكانت "دي بي ورلد" أشارت إلى أن ارتفاع أسعار الشحن أدى إلى تراجع الطلب، ولكن هذا التراجع كان بسيطاً ولن يؤثر على التجارة في عام 2022، بحسب آخر الدراسات التي قامت بها الشركة.

وأكد سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "دي بي ورلد"، وهي المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، على أن سلاسل التوريد تتكيف بسرعة مع تغيّر الأسعار بفضل مرونتها، وبالتالي لن تتأثر حركة التجارة.

وللمزيد من المعلومات عن شركة "دي بي ورلد" والدور الذي تلعبه في مواجهة ارتفاع التضخّم، زوروا هذا المو قع.

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