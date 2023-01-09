2.1 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 505 مبايعة بقيمة 1.56 مليار درهم منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 298.77 مليون درهم و460 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.26 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 46 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة الثنيه الخامسة تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 107 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 100 مليون درهم بمنطقة الرفاعه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة الوصل وأخيرا مبايعة بقيمة 42 مليون درهم في منطقة زعبيل الاولى.

كما تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 58 مبايعة بقيمة 138 مليون درهم وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 52 مبايعة بقيمة 140 مليون درهم وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 182 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 288.26 مليون درهم منها 21 رهونات أراضي بقيمة 85.97 مليون درهم و77 رهونات فلل وشقق بقيمة 202.3 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 65 مليون درهم وأخري في منطقة نخلة جميرا بقيمة 61 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 19 هبة بقيمة 330.1 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 281 مليون درهم وأخري في منطقة البدع بقيمة 21 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز