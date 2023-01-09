مجموعة دبي للمجوهرات تمنح 11 كيلوغرام ذهب لـ 44 فائزاً خلال مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة دبي للمجوهرات، عن أسماء الفائزين في أول 11 سحباً من حملة مهرجان دبي للتسوق "استمتع ببريق الذهب"، حتى الآن، حصل 44 فائزاً على ربع كيلوغرام من الذهب لكل منهم، ولا يزال لدى المتسوقين فرصة للربح عند التسوق بقيمة 500 درهم أو أكثر من أي من متاجر المجوهرات المشاركة والبالغ عددها 245، للدخول في السحب وربح ربع كيلوغرام من الذهب لكل منهم.

للحفاظ على إرث مهرجان دبي للتسوق العريق، تلتزم مجموعة دبي للمجوهرات بتقديم تجربة تسوق فريدة وممتعة للمتسوقين ومنحهم فرصة للفوز بجوائز كبيرة خلال الحملة المستمرة حتى 29 يناير 2023.

وتستحق سحوبات مجموعة دبي للذهب والمجوهرات عند شراء مجوهرات من الذهب بقيمة 500 درهم، يحق للعملاء الحصول على قسيمة سحب واحدة، وسيتم تقديم قسيمتي سحب مع كل عملية شراء للمجوهرات من الألماس واللؤلؤ بقيمة 500 درهم ، حيث تمنح كل تذكرة سحب للعملاء فرصة للفوز بإجمالي 25 كيلوغراماً من الذهب، 4 فائزين كل يومين "يحصل كل منهم على 250 غراماً من الذهب". ابتداء من 15 ديسمبر 2022 حتى 29 يناير 2023.

ومجموعة دبي للذهب والمجوهرات هي مجموعة تضم أكثر من 600 عضو يمثلون تجار الذهب في دبي، سواء ممن يعملون في صياغة الذهب والمجوهرات أو بيع الجملة أو التجزئة. تشكلت هذه المجموعة غير الربحية برعاية من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بهدف دعم الدورة الأولى من مهرجان دبي للتسوق لعام 1996. ومنذ تأسيسها في ذلك الحين، التزمت المجموعة بدورها في تطوير والحفاظ على مركز دبي بصفتها "مدينة الذهب" و "وجهة العالم للمجوهرات". كما تعبر المجموعة عن مصالح الشركاء عبر تعاونها مع الجهات الحكومية وتولي تنظيم المبادرات التي تعود بالنفع على مختلف أعضائها.

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