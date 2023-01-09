إنطلاق "معرض ستيل فاب 2023" بمشاركة 200 عارض في إكسبو الشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أنطلقت صباح اليوم "الاثنين" بمركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الـ 18 من معرض الفولاذ والصلب "ستيل فاب 2023" ؛ والذي يعد الحدث الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بمشاركة أكثر من 200 عارض محلي ودولي من 33 دولة يمثلون نخبة من المصنعين والموردين العالميين، و400 علامة تجارية من كبرى العلامات العالمية الرائدة في مجال الصناعات المعدنية .

دعم

ويجمع الحدث الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير الجاري، قادة صناعة الصلب والخبراء والمعنيين بالصناعة، وعددا من أهم الدول الرائدة في هذا المجال عبر أجنحة وطنية تضم كبريات الشركات التجارية والمُصنّعة في العالم، وفي مقدمتها بريطانيا، والصين، وإيطاليا، والهند، وألمانيا، وتركيا، إلى جانب نخبة من أبرز الشركات المحلية والإقليمية.

منصة

ويقدم المعرض للزوار والمهنيين ورواد صناعة الحديد والصلب، منصة إقليمية ودولية تتيح لهم الفرصة للاطلاع على أحدث الآلات والتجهيزات والمكائن الخاصة بصناعة الصلب والتقنيات الحديثة في مجالات تشكيل المعادن وأنظمة الليزر المخصصة لقطع المعادن، كما يُغطي الحدث تخصصات هندسة السطوح وتقنيات مناولة المواد، والمنتجات المبتكرة في جميع أعمال تشكيل المعادن وصناعة الصلب، وخصوصاً في مجالات اللحام والقطع والأدوات الآلية وقطع الغيار والأنابيب وتقنيات مقاومة التلف.

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